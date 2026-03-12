Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Ruichang China Masters 2026: Lanny/Apriyani Genggam Tiket Perempatfinal, Usai Sikat Tuan Rumah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |16:41 WIB
Hasil 16 Besar Ruichang China Masters 2026: Lanny/Apriyani Genggam Tiket Perempatfinal, Usai Sikat Tuan Rumah!
Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL 16 besar Ruichang China Masters 2026 sudah diketahui. Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu, berhasil lolos ke babak perempatfinal.

Kepastian itu didapat setelah Lanny/Apriyani sukses mengalahkan wakil tuan rumah, Qin Shi Yang/Jia Qi Zhou. Pertandingan itu berlangsung di Ruichang Sports Gym, Ruichang, China pada Kamis (12/3/2026) siang WIB. Lanny/Apriyani menang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 26-24, 18-21, dan 21-18.

Lanny Tria/Apriyani Rahayu. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Jalannya Pertandingan

Lanny/Apriyani bermain trengginas sejak awal pertandingan gim pertama. Ganda putri Indonesia itu berhasil pegang kendali permainan dengan skema efektif.

Namun demikian, Qin/Jia berupaya mengejar menjelang jeda interval. Permainan cepat dari duet China itu sempat membuat Lanny/Apriyani kewalahan.

Pada jeda interval gim pertama, Lanny/Apriyani unggul dengan skor 11-8. Seusai rehat, Lanny/Apriyani terus menjaga keunggulan dengan permainan efektif.

Akan tetapi, mereka kehilangan momentum menjelang akhir pertandingan. Qin/Jia mengejar ketertinggalan dengan permainan cepat mereka.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
