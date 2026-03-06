Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Taufik Aderya Tak Terbebani Status Apriyani Rahayu sebagai Juara Olimpiade, Siap Berikan Performa Terbaik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |01:13 WIB
Taufik Aderya Tak Terbebani Status Apriyani Rahayu sebagai Juara Olimpiade, Siap Berikan Performa Terbaik
Taufik Aderya akan memulai debut di ganda campuran bersama Apriyani Rahayu pada ajang China Masters 2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Taufik Aderya akan memulai debut di ganda campuran bersama Apriyani Rahayu pada ajang China Masters 2026. Ia mengaku tidak silau dengan status sang duet yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

Taufik/Apriyani merupakan racikan baru Pelatnas PBSI di sektor ganda campuran. Mereka akan memulai debutnya sebagai pasangan di turnamen level Super 100 China Masters 2026 pada 10-15 Maret.

Taufik Aderya dan Apriyani Rahayu

Taufik sendiri merupakan pemain pratama di Pelatnas PBSI Cipayung. Namun tim kepelatihan langsung memberikan kepercayaan kepadanya untuk bertandem dengan Apriyani, sang peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

1. Tidak Terbebani

Pemain berusia 19 tahun itu sama sekali tidak merasa terbebani dengan prestasi gemilang seniornya. Ia justru terpecut semangatnya untuk bisa memberikan penampilan yang terbaik bersama Apriyani. 

“Beban, enggak ada. Paling main nothing to lose saja. Berusaha berikan yang terbaik,” ujar Taufik saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Perjuangan Taufik/Apriyani di China Masters 2026 bisa dibilang tidak mudah. Mereka harus memulai perjuangannya lewat babak kualifikasi. Ditambah, keduanya juga bermain rangkap di ajang tersebut.

Selain di sektor ganda campuran, Taufik bermain di ganda putra bersama Daniel Edgar Marvino. Sementara Apriyani akan berpasangan dengan Lanny Tria Mayasari di sektor ganda putri. 

“Saya juga enggak tahu ya awalnya diduetkan buat main ganda campuran di Ruichang (China Masters). Terus tahu main sama Kak Apri, ya kondisi sama persiapannya harus benar-benar ya. Apalagi mainnya dobel, rangkap (ganda putra dan ganda campuran),” kata Taufik. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200642/apriyani_rahayu_bersama_lanny_tria-7LaV_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Ruichang China Masters 2026: Kejutan, Apriyani Rahayu Main di Ganda Putri dan Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3204972//moh_zaki_ubaidillah_akan_turun_di_dua_turnamen_eropa_secara_beruntun_yakni_swiss_open_dan_orleans_masters_2026-tfiG_large.jpg
Ambisius! Moh Zaki Ubaidillah Bidik 4 Besar di Swiss Open dan Orleans Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/43/3204986//taufik_hidayat_mengecam_keras_terjadinya_kasus_pelecehan_seksual_di_dunia_olahraga_indonesia-A9N4_large.jpeg
Waketum PBSI Taufik Hidayat Kecam Keras Pelecehan Seksual di Olahraga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/40/3204759//pv_sindhu-EqD8_large.jpg
Daftar Pemain yang Mundur dari All England 2026: Ada Lanny/Apriyani hingga PV Sindhu yang Terjebak Konflik Iran-AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/40/3204238//amallia_cahaya_pratiwi_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-gvs3_large.jpg
Amallia/Fadia Belum Puas Usai Lolos ke Semifinal German Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/40/3203958//lanny_tria_bersama_apriyani_rahayu-MeIq_large.jpg
Meski Terhenti di 16 Besar, Lanny/Apriyani Petik Pelajaran Berharga dari German Open 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement