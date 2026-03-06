Taufik Aderya Tak Terbebani Status Apriyani Rahayu sebagai Juara Olimpiade, Siap Berikan Performa Terbaik

Taufik Aderya akan memulai debut di ganda campuran bersama Apriyani Rahayu pada ajang China Masters 2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Taufik Aderya akan memulai debut di ganda campuran bersama Apriyani Rahayu pada ajang China Masters 2026. Ia mengaku tidak silau dengan status sang duet yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

Taufik/Apriyani merupakan racikan baru Pelatnas PBSI di sektor ganda campuran. Mereka akan memulai debutnya sebagai pasangan di turnamen level Super 100 China Masters 2026 pada 10-15 Maret.

Taufik sendiri merupakan pemain pratama di Pelatnas PBSI Cipayung. Namun tim kepelatihan langsung memberikan kepercayaan kepadanya untuk bertandem dengan Apriyani, sang peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

1. Tidak Terbebani

Pemain berusia 19 tahun itu sama sekali tidak merasa terbebani dengan prestasi gemilang seniornya. Ia justru terpecut semangatnya untuk bisa memberikan penampilan yang terbaik bersama Apriyani.

“Beban, enggak ada. Paling main nothing to lose saja. Berusaha berikan yang terbaik,” ujar Taufik saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Perjuangan Taufik/Apriyani di China Masters 2026 bisa dibilang tidak mudah. Mereka harus memulai perjuangannya lewat babak kualifikasi. Ditambah, keduanya juga bermain rangkap di ajang tersebut.

Selain di sektor ganda campuran, Taufik bermain di ganda putra bersama Daniel Edgar Marvino. Sementara Apriyani akan berpasangan dengan Lanny Tria Mayasari di sektor ganda putri.

“Saya juga enggak tahu ya awalnya diduetkan buat main ganda campuran di Ruichang (China Masters). Terus tahu main sama Kak Apri, ya kondisi sama persiapannya harus benar-benar ya. Apalagi mainnya dobel, rangkap (ganda putra dan ganda campuran),” kata Taufik.