Hasil Swiss Open 2026: Adnan/Indah Melaju Usai Hentikan Langkah Dejan/Bernadine

BASEL – Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil sukses melaju ke 16 besar Swiss Open 2026. Mereka menyisihkan sesama penghuni Pelatnas PBSI, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindiya Wardana, di babak 32 besar Swiss Open 2026 dengan skor 21-18 dan 21-14.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Rabu (11/3/2026) malam WIB, kedua pasangan bertarung sengit. Dejan/Bernadine dan Adnan/Indah saling kejar-kejaran angka hingga skor imbang 8-8.

Adnan/Indah berhasil keluar dari tekanan dengan mencuri tiga poin beruntun. Hasilnya, mereka ungguli Dejan/Bernadine di interval gim pertama dengan skor 11-8.

Usai jeda, Dejan/Bernadine dan Adnan/Indah kembali bertarung sengit dengan terus kejar-kejaran angka. Kedua pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu sempat bermain imbang dengan skor 18-18.

Akan tetapi, Adnan/Indah lagi-lagi berhasil keluar dari poin kritis. Pasangan peringkat 19 dunia itu merebut kemenangan atas Dejan/Bernadine di gim pertama dengan skor 21-18.