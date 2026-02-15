Kisah Pembalap Indonesia Qarrar Firhand, Kibarkan Merah Putih di Italia Usai Rajai WSK Euro Series 2026

VITERBO – Lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali berkumandang dengan gagah di kancah internasional. Prestasi membanggakan ini diraih pembalap muda berbakat Indonesia, Qarrar Firhand, yang sukses mencatatkan dominasi total pada seri pembuka WSK Euro Series 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Viterbo, Italia.

Balapan itu dimulai sejak Kamis 12 Februari 2026 hingga tampil di kategori OK Final, Sabtu 14 Februari 2026 siang waktu Italia atau malam hari waktu Indonesia. Pembalap yang bernaung di bawah tim Ward Racing ini menunjukkan kelasnya sebagai talenta kelas dunia.

Qarrar menyapu bersih kemenangan mulai dari sesi Heats, Prefinal, hingga puncaknya di sesi Final. Qarrar tampil tak terbendung dengan catatan waktu yang impresif, meski harus menghadapi tantangan lintasan yang licin akibat guyuran hujan.

1. Dominasi Mutlak di Lintasan Basah

Prestasi itu bukan sekadar raihan trofi bagi Qarrar, melainkan bukti nyata bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing dan mendominasi di kiblat balap gokart dunia, Eropa. Keberhasilan mengibarkan bendera Merah Putih di podium tertinggi Viterbo menjadi suntikan motivasi besar bagi dunia otomotif tanah air.

Pembalap Indonesia, Qarrar Firhand menangi WSK Euro Series 2026 di Italia

Catatan itu pun akan menjadi bekal krusial bagi Qarrar yang dijadwalkan akan melakukan debut di ajang British Formula 4 (F4) pada pertengahan tahun ini. Prestasi itu tidak lepas dari dukungan penuh berbagai pihak yang terus mengiringi langkah Qarrar di aspal internasional.