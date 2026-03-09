Finis Keempat di MotoGP Thailand 2026, Jorge Martin: Nilai Saya 9!

PEMBALAP Aprilia Racing, Jorge Martin, mengaku puas dengan penampilannya di MotoGP Thailand 2026. Ia bahkan memberikan nilai nyaris sempurna alias 9 dari 10 untuk performanya pada seri balapan pertama tersebut.

Setelah menjalani musim yang buruk di MotoGP 2025, Jorge Martin mencatat hasil manis pada seri balapan pembuka musim ini. Pembalap berjuluk Martinator itu tampil impresif hingga finis posisi keempat di MotoGP Thailand 2026.

1. Jorge Martin Tak Tampih Penuh di Masa Pramusim MotoGP 2026

Jorge Martin meraih hasil positif tanpa mengarungi tes pramusim MotoGP 2026 secara penuh. Juara dunia MotoGP 2024 itu hanya menjalani dua hari tes pramusim karena menjalani operasi lanjutan akibat cedera tahun lalu.

“Saya sangat senang. Setelah hanya dua hari tes, bisa balapan di sini, memperbaiki dasar setelan motor saya, dan finis lima besar di kedua balapan serta di kualifikasi adalah hal yang menyenangkan,” kata Jorge Martin, Okezone mengutip dari Crash, Senin (9/3/2026).

Jorge Martin sangat senang bisa kembali bertarung melawan Marc Marquez dan Pedro Acosta dalam perburuan podium di MotoGP Thailand 2026. Ia merasa seperti kembali ke masa kejayaannya.

“Pada awal Grand Prix, saya merasa sangat baik. Saya kembali bertarung dengan Marc dan Pedro. Saya merasa lagi bahwa saya sama seperti dulu,” ujar rider asal Spanyol ini.