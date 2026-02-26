Advertisement
Punya Motor Luar Biasa, Jorge Martin Siap Menggila di MotoGP Thailand 2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |17:33 WIB
Punya Motor Luar Biasa, Jorge Martin Siap Menggila di MotoGP Thailand 2026!
Jorge Martin siap tampil impresif di MotoGP Thailand 2026. (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
PEMBALAP Aprilia Racing, Jorge Martin, puas dengan performa motor RS-GP26. Ia percaya diri menatap seri balapan pertama musim ini, yaitu MotoGP Thailand 2026

Aprilia Racing mencatatkan hasil apik selama dua hari tes pramusim di Sirkuit Buriram, Thailand pada 21-22 Februari 2026. Secara keseluruhan, dua pembalap mereka (Jorge Martin dan Marco Bezzecchi) finis 10 besar. 

Jorge Martin. (Foto: MotoGP)

Jorge Martin finis posisi kedelapan dengan catatan waktu 1 menit 29,167 detik. Sementara Marco Bezzecchi tampil gemilang karena menjadi yang tercepat dengan mencatat waktu 1 menit 28,668 detik. 

1. Jorge Martin Percaya Diri Jelang MotoGP Thailand 2026

Martinator -julukan Jorge Martin- mengaku puas dengan performa motor RS-GP26 selama hari pengetesan dan memberi apresiasi kepada seluruh kru. Menurutnya, ini menjadi modal bagus dalam menatap seri balapan MotoGP Thailand 2026. 

“Tes berjalan cukup baik, kami bekerja keras dan itu membantu memahami bagaimana performa RS-GP26. Saya puas, tetapi menguji motor sangat berbeda dengan akhir pekan balapan,” kata Jorge Martin, Okezone mengutip dari Motosan, Kamis (26/2/2026). 

“Sekarang kami punya waktu untuk menganalisis data dan mencari area yang masih bisa ditingkatkan. Tim melakukan pekerjaan luar biasa dan saya tidak sabar untuk segera balapan,” sambung juara MotoGP 2024 ini.

 

