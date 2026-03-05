All England 2026: Respons Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti Jelang Lawan Unggulan 5 asal Jepang

GANDA putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, bersyukur tanpa cedera saat melaju ke babak 16 besar All England 2026. Mereka pun siap tampil dengan performa terbaik di 16 besar All England 2026 yang berlangsung hari ini, Kamis (5/3/2026) sekira pukul 22.00 WIB.

Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti lolos ke 16 besar All England 2026 setelah menang atas wakil Taiwan Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan dengan skor 21-16 dan 22-20. Pertemuan keduanya tersaji di babak 32 besar di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Rabu 4 Maret 2026 malam WIB.

1. Bahagia Melaju ke 16 Besar All England 2026

Siti Fadia Silva Ramadhanti mengaku senang melenggang ke babak selanjutnya. Terpenting, ia dan Amallia Cahaya Pratiwi tidak mengalami cedera apa pun dalam laga tersebut.

"Pertandingan hari ini (kemarin) alhamdulillah kami bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Tadi di game pertama kami sudah enak banget ya mainnya, hanya di game kedua kami terlalu mengikuti pola permainan lawan jadi buru-buru dan banyak mati sendiri," kata Siti Fadia Silva Ramadhanti dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Kamis (5/3/2026).

“Pasangan Taiwan punya antisipasi yang bagus, pemain depannya punya postur yang tinggi jadi kami sempat kesulitan di bola-bola setengah ke depannya," tambah mantan rekan Ribka Sugiarto dan Apriyani Rahayu ini.

Atlet berusia 25 tahun itu akan menikmati setiap laga All England bersama Amallia Cahaya Pratiwi. Ia pun memastikan chemistry dengan pasangannya cukup baik sejauh ini.

"Ya, pastinya senang bisa main di All England dengan Tiwi, Insya Allah akan tetap terus bersama dia. Ada rasa antusias tahun ini karena tahun-tahun sebelumnya kan ya ada aja kan kendalanya. Sekarang kami mau enjoy di sini," ucapnya.