HOME SPORTS NETTING

Moh Zaki Ubaidillah Khawatir Konflik AS-Israel vs Iran Ganggu Perjalanannya ke Turnamen Eropa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |00:09 WIB
Moh Zaki Ubaidillah Khawatir Konflik AS-Israel vs Iran Ganggu Perjalanannya ke Turnamen Eropa
Moh Zaki Ubaidillah khawatir kelancaran perjalanannya menuju Eropa jadi terganggu (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Moh Zaki Ubaidillah khawatir dengan kondisi di Asia Barat saat ini antara Amerika Serikat (AS) – Israel melawan Iran. Sebab, konflik itu berpotensi mengganggu kelancaran perjalanannya menuju dua turnamen di Eropa.

Ketegangan geopolitik di kawasan Asia Barat itu cukup berdampak pada lalu lintas udara di kawasan tersebut. Maskapai-maskapai berusaha menghindari area terdampak bahkan membatalkan penerbangan ke sana.

1. Melintasi Kawasan Konflik

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Nah, rombongan bulu tangkis Indonesia akan melakoni dua turnamen Eropa yakni Swiss Open dan Orleans Masters 2026. Ubed –sapaan akrabnya- mengakui perkembangan situasi menimbulkan kekhawatiran. Mengingat, sebagian rute penerbangan menuju Eropa akan melintasi wilayah tersebut. 

“Ya kalau kekhawatiran ada, tapi ya semoga bisa selamat lah,” kata Ubed saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

2. Transit di Istanbul

Kendati demikian, pria asal Jawa Timur itu menyampaikan rombongan wakil Indonesia nantinya akan transit di Istanbul, Turki. Sejak awal, tim Merah Putih memang akan transit di lokasi tersebut. 

"Transit itu di Istanbul. Jadi memang dari awal di sana transitnya, bukan karena ada perang itu," ujar Ubed.

 

