Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar All England 2026: Duel 2 Saudara hingga Jonatan Christie!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |08:57 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar All England 2026: Duel 2 Saudara hingga Jonatan Christie!
Jonatan Christie siap tempur di 16 besar All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di 16 besar All England 2026 akan diulas Okezone. Sebanyak 10 wakil Indonesia akan bertarung dan dua di antaranya melibatkan “perang saudara” pada Kamis (5/3/2026).

1. Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah

Dua wakil ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, terpaksa saling berhadapan di babak 16 besar All England 2026.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta siap tempur di 16 besar All England 2026. (Foto: PBSI)
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta siap tempur di 16 besar All England 2026. (Foto: PBSI)

Keduanya lolos ke babak 16 besar setelah menang meyakinkan di ronde sebelumnya pada Rabu 4 Maret 2026. Jafar/Felisha membukukan kemenangan atas wakil China, Gao Jia Xuan/Wu Meng Ying  dengan skor 24-22, 21-13.

Sementara itu, Amri/Nita bermain apik saat mengandaskan utusan Jerman, Marvin Seidel/Nguyen Thuc Phuong dengan skor 21-17, 21-14. Jafar/Felisha dan Amri/Nita kini terpaksa saling sikut demi tiket perempatfinal.

Felisha menyesalkan undian yang berubah sehingga terpaksa bertemu dengan kompatriotnya. Namun, dia siap profesional dan bermain lepas demi melaju ke babak delapan besar.

"Sayang memang saat undian berubah, kami langsung harus ketemu teman sendiri di 16 besar," tutur Felisha, Okezone mengutip dari laman resmi PBSI, Kamis (5/3/2026).

"Kalau seperti undian awal kan mungkin bisa sama-sama lolos dan maju sampai seterusnya. Kalau besok (hari ini), salah satu pasti harus kalah," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3205034/jonatan_christie_berhasil_melaju_ke_16_besar_all_england_2026-a9GF_large.jpg
Hasil All England 2026: Berjuang 3 Gim, Jonatan Christie Tembus 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3205016/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-LKNS_large.jpg
Hasil All England 2026: Tampil Impresif, Jafar/Felisha Langkahi Wakil China!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3205003/hasil_all_england_2026_untuk_dua_wakil_indonesia_sudah_diketahui-3jtf_large.jpg
Hasil All England 2026: Sabar/Reza Kandas, Amri/Nita Melaju ke 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3204941/moh_zaki_ubaidillah_siap_menggila_di_swiss_open_dan_orleans_masters_2026_pbsi-agLI_large.jpg
Gagal Lolos All England 2026, Moh Zaki Ubaidillah Siap Menggila di Swiss Open dan Orleans Masters 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3204927/fajar_dan_fikri_ingin_menumbangkan_raymond_serta_nikolaus_di_16_besar_all_england_2026-uPs8_large.jpg
Ambisi Fajar Alfian/Shohibul Fikri Hajar Raymond Indra/Nikolaus Joaquin di 16 Besar All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3204894/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin_lolos_16_besar_all_england_2026_pbsi-vulY_large.jpg
Begini Cara Raymond Indra/NIkolaus Joaquin Bungkam Ganda Putra Korea Selatan di 32 Besar All England 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement