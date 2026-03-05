Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar All England 2026: Duel 2 Saudara hingga Jonatan Christie!

JADWAL wakil Indonesia di 16 besar All England 2026 akan diulas Okezone. Sebanyak 10 wakil Indonesia akan bertarung dan dua di antaranya melibatkan “perang saudara” pada Kamis (5/3/2026).

1. Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah

Dua wakil ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, terpaksa saling berhadapan di babak 16 besar All England 2026.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta siap tempur di 16 besar All England 2026. (Foto: PBSI)

Keduanya lolos ke babak 16 besar setelah menang meyakinkan di ronde sebelumnya pada Rabu 4 Maret 2026. Jafar/Felisha membukukan kemenangan atas wakil China, Gao Jia Xuan/Wu Meng Ying dengan skor 24-22, 21-13.

Sementara itu, Amri/Nita bermain apik saat mengandaskan utusan Jerman, Marvin Seidel/Nguyen Thuc Phuong dengan skor 21-17, 21-14. Jafar/Felisha dan Amri/Nita kini terpaksa saling sikut demi tiket perempatfinal.

Felisha menyesalkan undian yang berubah sehingga terpaksa bertemu dengan kompatriotnya. Namun, dia siap profesional dan bermain lepas demi melaju ke babak delapan besar.

"Sayang memang saat undian berubah, kami langsung harus ketemu teman sendiri di 16 besar," tutur Felisha, Okezone mengutip dari laman resmi PBSI, Kamis (5/3/2026).

"Kalau seperti undian awal kan mungkin bisa sama-sama lolos dan maju sampai seterusnya. Kalau besok (hari ini), salah satu pasti harus kalah," sambungnya.