HOME SPORTS NETTING

Penyebab PBSI Hanya Pilih Atlet Pelatnas Cipayung untuk Dilibatkan dalam Aklimatasi All England 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |19:56 WIB
Penyebab PBSI Hanya Pilih Atlet Pelatnas Cipayung untuk Dilibatkan dalam Aklimatasi All England 2026
Kabid Binpres PBSI, Eng Hian. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, mengonfirmasi program aklimatisasi menjelang All England 2026 akan dilakukan secara eksklusif bagi atlet penghuni Pelatnas Cipayung. Langkah ini diambil sebagai strategi final untuk mematangkan kesiapan fisik dan mental para pemain sebelum berlaga di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada 3–8 Maret 2026 mendatang.

Para atlet pelatnas dijadwalkan bertolak ke Inggris pada Selasa 24 Februari 2026. Di sana, mereka akan menjalani proses adaptasi cuaca dan kondisi lapangan pada 24–28 Februari 2026 di Milton Keynes, sebuah kawasan yang berjarak sekitar 120 kilometer di sebelah selatan Birmingham.

1. Pemisahan Program Atlet Non-Pelatnas

Eng Hian memastikan untuk saat ini aklimatisasi tersebut tidak melibatkan atlet non-pelatnas. Perlu diketahui, dari total 24 wakil Indonesia yang dikirim ke All England, terdapat tiga nama profesional di luar struktur pelatnas, yakni Jonatan Christie, Sabar Karyaman Gutama, dan Moh Reza Pahlevi Isfahani.

"Mereka enggak ikut. Dari tim pelatnas saja," kata Eng Hian di Pelatnas PBSI, Senin (23/2/2026).

Program ini sendiri lahir berdasarkan usulan serta evaluasi mendalam dari tim kepelatihan. Fokus utamanya adalah memastikan transisi berjalan mulus sehingga para atlet dapat tampil maksimal di kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia tersebut.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

2. Kebutuhan Adaptasi Perbedaan Waktu

"Ya, ini adalah dari hasil diskusi pelatih-pelatih, masukan pelatih-pelatih. Tentunya itu adalah dari kebutuhan atlet-atletnya juga," sambung Eng Hian.

 

