FPTI Apresiasi Bantuan Kemenpora RI Tangani Kasus Pelecehan Seksual terhadap Atlet Panjat Tebing

JAKARTA – Kemenpora RI mendukung penuh FPTI dalam pengusutan kasus pelecehan seksual yang menimpa atlet panjat tebing. Mereka membentuk tim investigasi untuk menelusuri secara rinci dan serius.

Sebagai langkah awal, Kemenpora membuka layanan pengaduan dan mengarahkan para atlet dari cabang apapun yang pernah atau sedang menjadi korban kekerasan seksual bisa melaporkan kasus yang dialami ke alamat email [email protected]. Jadi, nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihaknya.

1. Apresiasi

Ketua Umum FPTI, Yenny Wahid, mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemenpora. Menurutnya layanan pengaduan tersebut bagian dari bentuk perhatian pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap atlet Indonesia yang merupakan aset berharga untuk kedigdayaan olahraga bangsa.

"Saya setuju dan mengapresiasi langkah yang diambil Pak Menpora dengan membuat layanan pengaduan untuk atlet yang mendapat pelecehan seksual dan kekerasan fisik," kata Yenny dalam keterangannya, dikutip Senin (2/3/2026).

"Ini adalah langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap atlet. Karena kita menginginkan iklim olahraga yang aman bagi para atlet dan bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun," tambahnya.