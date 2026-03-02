Debut Impresif di Moto3 Thailand 2026, Veda Ega Petik Banyak Pelajaran Berharga

Veda Ega Pratama mengaku mendapat banyak pelajaran berharga dari debutnya di ajang Moto3 Thailand 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

BURIRAM – Veda Ega Pratama mengaku mendapat banyak pelajaran berharga dari debutnya di ajang Moto3 Thailand 2026. Kendati puas bisa finis kelima, pembalap Honda Team Asia itu merasa cukup kesulitan.

Penampilan Veda Ega mencuri perhatian di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, akhir pekan silam. Ia mampu lolos langsung ke babak kedua kualifikasi pada sesi latihan bebas Jumat 27 Februari 2026.

Lalu, Veda mengakhiri kualifikasi di urutan lima pada Sabtu 28 Februari 2026. Di balapan utama, ia sempat bertarung untuk posisi tiga yang merupakan jatah terakhir di podium.

1. Pelajaran Berharga

Sayangnya, Veda harus mengakui keunggulan lawan dan finis kelima pada lomba sepanjang 19 putaran yang digelar Minggu 1 Maret 2026 siang WIB. Ia pun berterima kasih atas semua dukungan yang didapatnya.

“Terima kasih banyak untuk yang sudah mendukung saya di balapan Thailand. Tentunya ini hasil yang sangat bagus bagi saya karena di balapan pertama saya di Moto3 saya bisa finis 5 besar,” kata Veda dalam video di akun X SPOTV Indonesia @SPOTV_Indonesia, dikutip Senin (2/3/2026).

“Ini balapan yang berarti bagi saya karena mendapatkan banyak pelajaran berharga selama balapan,” imbuh remaja asal Yogyakarta itu.