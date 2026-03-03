Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Kampiun MotoGP Thailand 2026, Bos Aprilia Racing: Target Kami Juara Dunia Tiap Tahun!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |14:55 WIB
Marco Bezzecchi Kampiun MotoGP Thailand 2026, Bos Aprilia Racing: Target Kami Juara Dunia Tiap Tahun!
Marco Bezzecchi siap menggila di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcobez72)
A
A
A

APRILIA Racing memulai musim balap MotoGP 2026 dengan hasil manis. Tim pabrikan Italia itu bahkan menghancurkan dominasi Ducati di seri balapan MotoGP Thailand 2026. 

Empat pembalap Aprilia Racing menembus lima besar dalam balapan utama yang berlangsung di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand pada Minggu 1 Maret 2026 siang WIB. Marco Bezzecchi merebut podium pertama, diikuti Pedro Acosta dan Raul Fernandez di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Jorge Martin dan Ai Ogura masing-masing finis posisi keempat dan kelima. 

1. Ducati Merana

Sebaliknya dengan para pembalap Ducati yang tampil di bawah standar. Pembalap VR46, Fabio Di Giannantonio, menjadi rider Ducati dengan finis terbaik di posisi keenam.

Marc Marquez gagal finis di MotoGP Thailand 2026. (Foto; Ducati Corse)
Marc Marquez gagal finis di MotoGP Thailand 2026. (Foto; Ducati Corse)

Ia diikuti Franco Morbidelli di posisi kedelapan serta Francesco Bagnaia di urutan sembilan. Sementara itu, Marc Marquez dan Alex Marquez harus mengakhiri balapan lebih awal karena gagal finis. 

Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, menegaskan target utama timnya adalah merebut gelar juara MotoGP. Namun, Rivola tak ingin catatan positif tersebut membuat timnya besar kepala, mengingat kompetisi masih sangat panjang. 

“Walaupun ini baru balapan pertama dan saya harus tetap membumi, target kami setiap tahun adalah gelar juara dunia,” kata Massimo Rivola, Okezone mengutip dari Motosan, Selasa (3/3/2026). 

 

Halaman:
1 2
