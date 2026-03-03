Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Juara MotoGP Thailand 2026, Marco Bezzecchi Bidik Hasil Maksimal di MotoGP Brasil 2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |13:05 WIB
Juara MotoGP Thailand 2026, Marco Bezzecchi Bidik Hasil Maksimal di MotoGP Brasil 2026!
Marco Bezzecchi siap menggila di MotoGP Brasil 2026. (Foto: Instagram/@marcobez72)
A
A
A

PEMBALAP Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, sangat puas memulai musim dengan kemenangan di MotoGP Thailand 2026. Ia pun tak sabar menjalani seri balapan berikutnya di Brasil. 

Marco Bezzecchi tampil dominan pada balapan utama MotoGP Thailand 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand pada Minggu 1 Maret 2026. Pembalap asal Italia itu mengasapi Pedro Acosta (Red Bull KTM), dan Raul Fernandez (Trackhouse Racing). 

1. Marco Bezzecchi Bangkit dari Keterpurukan

Kemenangan itu menjadi penebusan setelah gagal finis di sesi sprint race Thailand 2026. Marco Bezzecchi sangat senang strateginya berjalan mulus sehingga berhasil di sesi balapan utama.

Marco Bezzecchi melaju di MotoGP Thailand 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

“Penting untuk melakukan reset dan mencoba bangkit di balapan. Saya tahu ritme saya bagus, dan jika start kuat serta tetap tenang, saya bisa membuka jarak kecil di awal. Untungnya strategi saya tepat dan saya mampu mengontrol jarak, yang tidak mudah karena keausan ban sangat krusial,” kata Marco Bezzecchi, Okezone mengutip dari laman resmi MotoGP, Selasa (3/3/2026). 

Meski sukses memulai musim dengan hasil positif, Marco Bezzecchi tak ingin terlena. Eks pembalap VR46 itu menegaskan ingin terus tampil konsisten, mengingat kompetisi masih sangat panjang. 

“Tim melakukan pekerjaan luar biasa selama musim dingin, tetapi ini baru balapan pertama. Kami harus tetap tenang, fokus, dan bekerja sebaik mungkin. Kami tahu suatu saat akan kesulitan, itu normal, semua orang mengalaminya, jadi mari hadapi balapan demi balapan,” terang anak didik Valentino Rossi ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/38/3204546/joan_mir_marah_marah_setelah_gagal_finis_di_motogp_thailand_2026_gara_gara_masalah_ban_seperti_marc_marquez-H9g4_large.jpg
Senasib dengan Marc Marquez, Joan Mir Ngomel Usai Gagal Finis di MotoGP Thailand 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/38/3204581/pedro_acosta_girang_bisa_dua_kali_mengasapi_marc_marquez_di_motogp_thailand_2026-nqx7_large.jpg
Pedro Acosta Girang Bisa 2 Kali Asapi Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/38/3204626/veda_ega_pratama_mengaku_mendapat_banyak_pelajaran_berharga_dari_debutnya_di_ajang_moto3_thailand_2026-DWKX_large.jpg
Debut Impresif di Moto3 Thailand 2026, Veda Ega Petik Banyak Pelajaran Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/38/3204560/marc_marquez-PiDZ_large.jpg
Ducati Babak Belur di MotoGP Thailand 2026, Marc Marquez Siap Balas di Brasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/38/3204469/marco_bezzecchi-9fUa_large.jpg
Kisah Kebangkitan Marco Bezzecchi, dari Bencana Sprint Race hingga Juara MotoGP Thailand 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/38/3204451/marc_marquez-O1nK_large.jpg
Ducati Terpuruk di MotoGP Thailand 2026, Marc Marquez Minta Fans Jangan Panik
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement