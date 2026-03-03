Juara MotoGP Thailand 2026, Marco Bezzecchi Bidik Hasil Maksimal di MotoGP Brasil 2026!

PEMBALAP Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, sangat puas memulai musim dengan kemenangan di MotoGP Thailand 2026. Ia pun tak sabar menjalani seri balapan berikutnya di Brasil.

Marco Bezzecchi tampil dominan pada balapan utama MotoGP Thailand 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand pada Minggu 1 Maret 2026. Pembalap asal Italia itu mengasapi Pedro Acosta (Red Bull KTM), dan Raul Fernandez (Trackhouse Racing).

1. Marco Bezzecchi Bangkit dari Keterpurukan

Kemenangan itu menjadi penebusan setelah gagal finis di sesi sprint race Thailand 2026. Marco Bezzecchi sangat senang strateginya berjalan mulus sehingga berhasil di sesi balapan utama.

“Penting untuk melakukan reset dan mencoba bangkit di balapan. Saya tahu ritme saya bagus, dan jika start kuat serta tetap tenang, saya bisa membuka jarak kecil di awal. Untungnya strategi saya tepat dan saya mampu mengontrol jarak, yang tidak mudah karena keausan ban sangat krusial,” kata Marco Bezzecchi, Okezone mengutip dari laman resmi MotoGP, Selasa (3/3/2026).

Meski sukses memulai musim dengan hasil positif, Marco Bezzecchi tak ingin terlena. Eks pembalap VR46 itu menegaskan ingin terus tampil konsisten, mengingat kompetisi masih sangat panjang.

“Tim melakukan pekerjaan luar biasa selama musim dingin, tetapi ini baru balapan pertama. Kami harus tetap tenang, fokus, dan bekerja sebaik mungkin. Kami tahu suatu saat akan kesulitan, itu normal, semua orang mengalaminya, jadi mari hadapi balapan demi balapan,” terang anak didik Valentino Rossi ini.