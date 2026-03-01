Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Apesnya Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026: Kena Penalti hingga Gagal Finis karena Pecah Ban!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |16:12 WIB
Apesnya Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026: Kena Penalti hingga Gagal Finis karena Pecah Ban!
Marc Marquez mengalami nasib apes di MotoGP Thailand 2026 (Foto: X/@ducaticorse)
BURIRAM – Pekan balapan MotoGP Thailand 2026 sungguh mengenaskan buat Marc Marquez. Pembalap tim Ducati Lenovo itu ketiban apes dalam Sprint Race dan balapan utama.

Marquez memasuki MotoGP 2026 dengan status juara dunia bertahan. Ia jadi kandidat terkuat untuk kembali memenangi balapan di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, seperti yang dilakukannya tahun lalu.

1. Nasib Sial

Marc Marquez vs Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez vs Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Sayangnya, bukan untung yang didapat Marquez. Ia justru mengalami nasib sial secara beruntun mulai dari Sprint Race hingga balapan utama yang berlangsung Minggu (1/3/2026) siang WIB.

Di Sprint Race, nasib baik sempat menghampiri Marquez saat Marco Bezzecchi jatuh di putaran kedua. Ia bisa memimpin jalannya lomba hingga memasuki putaran-putaran akhir.

Akan tetapi, Pedro Acosta membuat Marquez limbung. Ia sempat melebar di tikungan lima pada putaran ke-12 dari 13 dan kehilangan posisi terdepan.

Saat membalas menyalip dengan agresif di tikungan terakhir, Marquez malah mendorong Acosta keluar. Ia dijatuhi penalti dan harus menyerahkan posisi ke Acosta yang akhirnya jadi pemenang.

 

