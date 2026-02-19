Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sabar/Reza: Sempat Terisih dari Pelatnas Cipayung, Kini Menjelma Jadi Andalan Indonesia di Sektor Ganda Putra

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |19:21 WIB
Kisah Sabar/Reza: Sempat Terisih dari Pelatnas Cipayung, Kini Menjelma Jadi Andalan Indonesia di Sektor Ganda Putra
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
KISAH pebulutangkis Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani menarik untuk dibahas. Pasalnya pasangan tersebut sempat tersisih dari pelatnas Cipayung, namun kini justru menjelma menjadi andalan Indonesia di sektor ganda putra.

Siapa yang menyangka, pasangan yang pernah merasa terbuang dan memutuskan hengkang dari Pelatnas PBSI pada akhir 2021 ini, pernah menjadi penyelamat muka Indonesia di panggung Asia Tenggara.

Kini, status mereka bukan lagi sekadar pemain pelapis, melainkan ganda putra terbaik kedua di Indonesia. Duduk di peringkat tujuh dunia, Sabar/Reza hanya terpaut tipis dari Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang menempati posisi kelima dunia. Sebuah pembuktian berkelas bagi mereka yang pernah dipandang sebelah mata.

1. Pahitnya Masa Lalu

Keputusan Sabar/Reza untuk keluar dari Cipayung beberapa tahun lalu bukanlah tanpa alasan. Dalam ingatan yang masih membekas, Reza sempat mengungkapkan kegundahannya mengenai minimnya kesempatan yang diberikan kepada mereka.

Alih-alih mengasah kemampuan dengan lawan sepadan di tim utama, mereka justru lebih sering diturunkan untuk berlatih bersama pemain tingkat pratama atau junior.

Sabar dan Reza berharap tuah Istora Senayan Okezone
Sabar dan Reza berharap tuah Istora Senayan Okezone

Kondisi ganda putra yang sangat padat saat itu membuat ruang gerak Sabar/Reza menyempit, hingga mereka merasa hak untuk bertanding dan berkembang perlahan sirna.

"Saya sedikit kurang nyaman latihan di Pelatnas PBSI karena sering kali saya sama Sabar juga kurang dapat hak di latihannya," kenang Sabar dalam sebuah wawancara.

 

