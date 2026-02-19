Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Heroik Gregoria Mariska, Ternyata Pernah Bantai Pebulu Tangkis asal China Chen Yu Fei

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |16:32 WIB
Kisah Heroik Gregoria Mariska, Ternyata Pernah Bantai Pebulu Tangkis asal China Chen Yu Fei
Simak kisah heroik Gregoria Mariska Tunjung yang ternyata pernah membantai Chen Yu Fei (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH heroik Gregoria Mariska menarik untuk diulas. Ternyata, ia pernah membantai pebulu tangkis asal China Chen Yu Fei.

Gregoria merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putri andalan Indonesia saat ini. Kehadiran perempuan berusia 26 tahun itu sangat dirindukan lantaran sedang absen panjang.

1. Lawan-Lawan Kuat

Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)

Di sepanjang kariernya, Gregoria pernah berjumpa beberapa pebulu tangkis tunggal putri papan atas dunia. Carolina Marin, An Se-young, Akane Yamaguchi, dan Chen Yu Fei, pernah dihadapinya.

Cerita menarik terjadi antara Gregoria melawan Chen. Kedua pebulu tangkis total sudah 11 kali bertemu di berbagai ajang, termasuk individu dan beregu.

2. Menang Telak

Saat ini, Chen unggul dengan 11 kemenangan berbanding 3 milik Gregoria. Namun, dalam salah satu kemenangannya, tunggal putri asal Wonogiri itu mencatatkan kemenangan telak.

Momen itu terjadi pada Final Kumamoto Masters 2023 di Kumamoto, Jepang, pada 19 November. Gregoria memang dikenal cukup garang ketika tampil di ajang yang dulu bersama Japan Masters tersebut.

 

Halaman:
1 2
