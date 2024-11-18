Fadil Imran Bocorkan Bakal Ada Pelatih Baru di Pelatnas PBSI, Hendrawan?

Ketua Umum PBSI Terpilih, Muhammad Fadil Imran, membocorkan akan ada nama pelatih baru (Foto: MPI/Bagas Abdiel)

JAKARTA – Ketua Umum PBSI Terpilih, Muhammad Fadil Imran, menyebut bakal ada pelatih baru di Pelatihan Nasional (Pelatnas PBSI), Cipayung, Jakarta. Apakah sosok itu Hendrawan?

Fadil mengatakan posisi kursi pelatih tidak akan diisi oleh sembarang orang. Dengan adanya bantuan dari konsultan Dayalima Grup, ia ingin posisi kepelatihan diisi oleh orang-orang terbaik.

Petinggi Kepolisian RI itu menyebut kriteria terbaik yang pantas untuk mengisi posisi pelatih di Pelatnas PBSI. Salah satu karakter yang ingin dicari dari seorang pelatih adalah disiplin.

"Kami cari yang terbaik (untuk pelatih). Cari yang terbaik,” kata Fadil kepada awak media di Cipayung, Senin (18/11/2024).

“Bukan kata saya tapi berdasarkan KPI (key performance indicator)-nya. Syukur-syukur, kami dapat masukan dari anak-anak juga,” imbuhnya.

"Apa yang terbaik itu? Disiplin, memiliki program, tidak pilih kasih, tapi dia juga bisa menjadi bapak,” kata Fadil lagi.