Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Meski Jadi Pelatih Maverick Vinales, Jorge Lorenzo Prediksi Marc Marquez Juara MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |02:01 WIB
Meski Jadi Pelatih Maverick Vinales, Jorge Lorenzo Prediksi Marc Marquez Juara MotoGP 2026
Jorge Lorenzo jadi pelatih pembalap Maverick Vinales di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/jorgelorenzo99)
A
A
A

LEGENDA balap MotoGP, Jorge Lorenzo, secara terang-terangan menjagokan Marc Marquez untuk kembali merajai lintasan pada musim 2026. Lorenzo menilai peluang besar berada di tangan pembalap andalan Ducati Lenovo tersebut, mengingat kombinasi antara mentalitas juara dan dukungan teknis yang sangat mumpuni saat ini.

Marc Marquez datang ke musim 2026 dengan status mentereng sebagai juara bertahan MotoGP 2025. Hingga saat ini, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut telah mengoleksi tujuh gelar juara dunia di kelas utama, sebuah pencapaian yang menempatkannya dalam jajaran pembalap tersukses sepanjang sejarah.

Jorge Lorenzo memprediksi Marquez memiliki probabilitas sangat tinggi untuk kembali naik ke podium tertinggi di akhir musim nanti. Keyakinan ini didasari pada ambisi besar Marquez yang tidak pernah padam serta kemampuannya dalam mempersiapkan diri secara detail sebelum balapan dimulai.

1. Faktor Motor Terbaik

"Favoritnya pasti Marc Márquez karena dia punya tujuh gelar juara dunia, karena dia menang tahun lalu," kata Jorge Lorenzo dilansir dari Motosan, Jumat (20/2/2026).

"Dia masih punya motor terbaik dan paling berpengalaman," tambahnya.

Marc Marquez melaju di Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez melaju di Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

Pria berusia 38 tahun itu juga menyoroti ketangguhan luar biasa yang dimiliki Marquez. Meski sempat dihantam berbagai cedera serius, termasuk beberapa insiden pada musim lalu, hal tersebut seolah tidak memberikan pengaruh berarti terhadap kondisi fisik maupun mentalitas pembalap Spanyol itu di lintasan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/38/3202556/jorge_lorenzo_bersama_maverick_vinales-kxy4_large.jpg
Jorge Lorenzo Beri Peringatan: Ada Satu Pembalap yang Lebih Cepat dari Marc Marquez dan Francesco Bagnaia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/38/3202491/marc_marquez-ij0V_large.jpg
Misi Rahasia Marc Marquez: Marco Lucchinelli Sebut The Baby Alien Terobsesi Lampaui Rekor Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202262/alex_rins-qc14_large.jpg
Kisah Alex Rins: Dulu Tolak Ducati, Kini Harus Berdarah-darah Bangkitkan Yamaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202259/para_pembalap_motogp_2026-MxOl_large.jpg
Legenda Balap Jepang Ungkap 2 Nama yang Bakal Bertarung Sengit di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202246/casey_stoner_bersama_adriana_tuchyna-FBTC_large.jpg
Kisah Cinta Legenda MotoGP Casey Stoner: Bermula dari Tanda Tangan di Perut, Berakhir di Pelaminan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/38/3202288/jorge_lorenzo_melihat_gaya_balap_marc_marquez_berubah_jadi_mirip_dirinya-T9lP_large.jpg
Jorge Lorenzo Lihat Gaya Balap Marc Marquez Berubah: Jadi Mirip Saya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement