Meski Jadi Pelatih Maverick Vinales, Jorge Lorenzo Prediksi Marc Marquez Juara MotoGP 2026

LEGENDA balap MotoGP, Jorge Lorenzo, secara terang-terangan menjagokan Marc Marquez untuk kembali merajai lintasan pada musim 2026. Lorenzo menilai peluang besar berada di tangan pembalap andalan Ducati Lenovo tersebut, mengingat kombinasi antara mentalitas juara dan dukungan teknis yang sangat mumpuni saat ini.

Marc Marquez datang ke musim 2026 dengan status mentereng sebagai juara bertahan MotoGP 2025. Hingga saat ini, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut telah mengoleksi tujuh gelar juara dunia di kelas utama, sebuah pencapaian yang menempatkannya dalam jajaran pembalap tersukses sepanjang sejarah.

Jorge Lorenzo memprediksi Marquez memiliki probabilitas sangat tinggi untuk kembali naik ke podium tertinggi di akhir musim nanti. Keyakinan ini didasari pada ambisi besar Marquez yang tidak pernah padam serta kemampuannya dalam mempersiapkan diri secara detail sebelum balapan dimulai.

1. Faktor Motor Terbaik

"Favoritnya pasti Marc Márquez karena dia punya tujuh gelar juara dunia, karena dia menang tahun lalu," kata Jorge Lorenzo dilansir dari Motosan, Jumat (20/2/2026).

"Dia masih punya motor terbaik dan paling berpengalaman," tambahnya.

Marc Marquez melaju di Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

Pria berusia 38 tahun itu juga menyoroti ketangguhan luar biasa yang dimiliki Marquez. Meski sempat dihantam berbagai cedera serius, termasuk beberapa insiden pada musim lalu, hal tersebut seolah tidak memberikan pengaruh berarti terhadap kondisi fisik maupun mentalitas pembalap Spanyol itu di lintasan.