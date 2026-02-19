Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Beri Peringatan: Ada Satu Pembalap yang Lebih Cepat dari Marc Marquez dan Francesco Bagnaia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |21:15 WIB
Jorge Lorenzo jadi pelatih pembalap Maverick Vinales di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/jorgelorenzo99)
LEGENDA balap MotoGP, Jorge Lorenzo, memberikan analisis tajam terkait peta persaingan musim 2026. Lorenzo menilai Alex Marquez telah menunjukkan peningkatan kualitas yang sangat signifikan menjelang bergulirnya musim baru.

Berdasarkan hasil pengamatannya, persiapan pembalap Gresini Ducati tersebut saat ini bahkan terlihat jauh lebih matang dibandingkan sang kakak, Marc Marquez. Sinyal dominasi Alex Marquez mulai terlihat jelas dalam tes pramusim di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada awal Februari 2026.

Alex sukses keluar sebagai yang tercepat, sementara sang juara bertahan, Marc Marquez, harus puas menempati posisi ketiga. Lorenzo memandang hasil di Sepang sebagai indikator kuat bahwa Alex sudah sangat siap untuk menggebrak musim 2026.

Jorge Lorenzo menyebut penampilan impresif tersebut merupakan peringatan keras bagi para pesaing lainnya. Ia menilai konsistensi Alex di lintasan menunjukkan bahwa pembalap tersebut telah menemukan ritme terbaiknya sebelum balapan perdana dimulai.

Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)
Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)

1. Melampaui Kecepatan Balap sang Juara Bertahan

"Alex Márquez kembali mengejutkan semua orang di Sepang, mungkin dengan kecepatan balap terbaik, selangkah lebih maju dari Marc dan Bagnaia," kata Jorge Lorenzo dilansir dari laman Motosan, Kamis (19/2/2026).

Pria berusia 38 tahun itu meyakini bahwa Alex Marquez akan berupaya keras untuk menunjukkan kualitasnya di setiap seri balapan. Motivasi tinggi Alex dipicu oleh ambisinya untuk meraih hasil yang jauh lebih maksimal dibandingkan pencapaiannya pada musim lalu.

 

