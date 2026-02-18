Jorge Lorenzo Lihat Gaya Balap Marc Marquez Berubah: Jadi Mirip Saya

Jorge Lorenzo melihat gaya balap Marc Marquez berubah jadi mirip dirinya (Foto: X/@ducaticorse)

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, melihat ada yang berubah dari gaya balap Marc Marquez. Menurutnya, juara dunia MotoGP 2025 itu kini semakin mengedepankan presisi.

Saat masih aktif sebagai pembalap, Lorenzo dikenal dengan gaya balapnya yang sangat mulus. Figur asal Spanyol itu pun sukses meraih tiga gelar juara dunia MotoGP pada 2010, 2012, dan 2015.

Marc Marquez melaju di Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

Berbanding terbalik dengan Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien itu datang ke kelas para raja dengan gaya yang sangat agresif dan eksplosif. Ia kerap mendorong batas kemampuan yang jarang dilakukan pembalap lain.

1. Mengubah Gaya Balap

Namun, sejak mengalami cedera lengan serius pada 2020, Marquez mengubah gaya balapnya. Nah, perubahan itu mendapat perhatian dari Lorenzo. Kompatriotnya itu semakin mirip dengannya, yang sangat mulus dan presisi.

“Apa yang paling membuat saya terkesan dari Marc adalah dia telah menemukan kembali dirinya, dia telah menemukan kembali gaya balapnya,” ujar Lorenzo, dikutip dari Crash, Rabu (18/2/2026).

“Sekarang, ketika Anda melihat Marc, dia hampir terlihat seperti saya: sangat halus, tidak membuat kesalahan saat pengereman, tidak pernah melebar, sangat presisi dan sangat mengalir saat menegakkan motor,” sambung Por Fuera.