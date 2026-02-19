Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Misi Rahasia Marc Marquez: Marco Lucchinelli Sebut The Baby Alien Terobsesi Lampaui Rekor Valentino Rossi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |15:57 WIB
Misi Rahasia Marc Marquez: Marco Lucchinelli Sebut <i>The Baby Alien</i> Terobsesi Lampaui Rekor Valentino Rossi
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

LEGENDA balap motor, Marco Lucchinelli, memberikan pandangan menarik mengenai motivasi tersembunyi Marc Marquez di lintasan MotoGP. Menurutnya, bintang asal Spanyol tersebut tidak hanya sekadar ingin kembali ke performa terbaiknya usai cedera panjang, melainkan memiliki ambisi besar untuk melewati pencapaian gelar juara dunia milik rival abadinya, Valentino Rossi.

Valentino Rossi tercatat mengoleksi tujuh gelar juara di kelas utama, jumlah yang sama persis dengan yang dimiliki Marc Marquez saat ini. Namun, peluang Marquez untuk menambah koleksi trofi tersebut masih terbuka lebar mengingat dirinya masih aktif bersaing di papan atas klasemen MotoGP.

Marco Lucchinelli menegaskan Marc Marquez tetap menjadi sosok paling diperhitungkan dalam perburuan gelar juara MotoGP 2026. Hal ini didasari pada kerja keras sang pembalap yang tak henti meningkatkan kualitas dirinya agar tetap mampu bersaing dengan barisan pembalap muda yang kian kompetitif.

1. Ambisi Menjadi yang Terhebat Sepanjang Masa

"(Marc Marquez) ingin merasakan sensasi menjadi nomor satu di dunia dan memiliki lebih banyak gelar daripada Valentino Rossi," kata Marco Lucchinelli dilansir dari Motosan, Kamis (19/2/2026).

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Lucchinelli menilai jika pada akhir musim nanti Marc Marquez berhasil keluar sebagai juara dunia, hal tersebut akan menjadi catatan sejarah yang fenomenal. Pencapaian itu pun akan semakin mengukuhkan dominasi absolut Marquez dalam peta persaingan balap motor paling bergengsi di planet bumi.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
