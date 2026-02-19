Pesan Menpora Erick Thohir atas Hasil Kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2025

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir menerima kunjungan Chef de Mission (CDM) kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2025, Reda Mantovani, di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Rabu 18 Februari 2026. Ia menegaskan jangan terlena hasil gemilang kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2025.

Sebagaimana diketahui, CdM Reda Mantovani mengawal para atlet merah putih sehingga memborong 135 emas. Alhasil, kontingen Indonesia keluar sebagai runner-up ASEAN Para Games 2025 yang telah berlangsung di Thailand bulan lalu.

1. Erick Thohir Apresiasi Seluruh Elemen

Kontingen Indonesia tampil impresif di ASEAN Para Games 2025

Erick Thohir mengatakan pencapaian luar biasa kontingen merah putih ASEAN Para Games 2025 lalu tentu berkat kerja keras keras bersama dan kekompakan yang terjalin antara atlet, pelatih, ofisial dan Chef de Mission sebagai pemimpin kontingen. Erick Thohir pun memberikan apresiasi kepada seluruh elemen atas pencapaian ini.

"Saya ucapkan terim a asih kepada Pak Reda yang menuntaskan tugasnya sebagai CdM di ASEAN Para Games 2025 dengan sukses. Dengan Leadership Beliau, kontingen kita terus terpacu untuk menjawab tantangan dan mempersembahkan yang terbaik. Pak Reda telah memberikan contoh bahwa komitmen akan berbuah keberhasilan,” kata Menpora Erick Thohir.

2. Minta Seluruh Elemen Jangan Berpuas Diri

Pria yang juga menjabat Ketua Umum PSSI itu mengatakan hasil apik di Nakhon Ratchasima jangan membuat berpuas diri. Sebab, mereka harus melanjutkan tren positif saat mengikuti Asian Para Games 2026 yang digelar Oktober tahun ini.

“Kita tidak ingin terus terlena akan hasil yang lalu, karena ajang besar Asian Para Games telah menanti. Tak ada waktu lama bersantai, sekarang para atlet kembali lakukan persiapan karena mereka adalah duta bangsa terbaik yang mewakili Indonesia di level Asia,” kata mantan presiden Inter Milan ini.