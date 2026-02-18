Sinyal Bahaya dari Marc Marquez, Nobuatsu Aoki Ramal Dominasi Sang Juara di MotoGP 2026

MANTAN pembalap MotoGP, Nobuatsu Aoki, menilai Marc Marquez mulai menebar ancaman serius menjelang bergulirnya musim 2026. Indikasi ini terlihat jelas dari performa pembalap Ducati Lenovo tersebut selama sesi pramusim yang terus menanjak setelah berhasil pulih sepenuhnya dari cedera.

Pada tes pramusim di Sirkuit Sepang awal Februari 2026 lalu, pembalap asal Spanyol itu berhasil menempati posisi keempat secara keseluruhan setelah tiga hari pengujian intensif. Pencapaian ini menjadi sinyal kuat bagi para rival bahwa sang juara bertahan tidak akan memberikan takhtanya dengan mudah.

Nobuatsu Aoki mengamati Marc Marquez sangat menikmati setiap proses persiapannya menuju musim balap 2026. Ambisi besar untuk mempertahankan gelar juara dunia tampaknya menjadi motor penggerak utama di balik ketenangan performanya saat ini.

"Marc Marquez tampaknya kembali dalam performa terbaiknya tahun ini," kata Nobuatsu Aoki dilansir dari Motosan, Rabu (18/2/2026).

Marc Marquez melaju di Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

1. Ketenangan di Balik Pemulihan Cedera

Pria asal Jepang itu mengakui bahwa catatan waktu Marc Marquez pada awal pramusim sempat terlihat tidak terlalu menonjol. Hal tersebut dinilai wajar mengingat pembalap berjuluk The Baby Alien itu baru saja melewati fase pemulihan cedera yang cukup panjang.

"Dia finis keempat dalam tiga hari pengujian. Akan tetapi, cara dia menjalani program dengan tenang dan damai sungguh luar biasa," tambahnya.