Kisah Lucu Chiharu Shida, Pebulu Tangkis Supercantik Jepang yang Tenar Gara-Gara Anthony Ginting!

KISAH lucu Chiharu Shida menarik untuk diulas. Sebab, pebulu tangkis supercantik Jepang itu tenar gara-gara Anthony Sinisuka Ginting.

Nama Chiharu Shida mulai dikenal luas sejak 2021. Apalagi, perempuan asal Akita tersebut memiliki wajah cantik yang membuat tak hanya penggemar terpesona tapi juga pebulu tangkis pria.

1. Relatif Tak Dikenal

Sebelum itu, Shida relatif tak dikenal walau pernah juara di Korea Masters 2019. Sebuah insiden kemudian membuatnya viral di media sosial terutama Indonesia.

Momen itu terjadi pada pembukaan Indonesia Badminton Festival 2021 di Nusa Dua, Bali. Hujan sempat mengguyur lokasi acara sebelum dan sesudah upacara dimulai.

Media sosial dihebohkan dengan aksi Anthony Ginting di pembukaan tersebut. Sebab, ia terlihat memayungi seorang pebulu tangkis dari Jepang berwajah cantik.

Rekan-rekan yang melihat aksi Ginting itu langsung meledeknya. Sementara, si perempuan yang berada satu payung dengannya terlihat tersipu malu.