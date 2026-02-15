Kisah Sedih Susy Susanti, sang Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tak Berjodoh dengan Emas Asian Games

NAMA Susy Susanti adalah berkaitan erat dengan kejayaan bulu tangkis Indonesia. Sebagai atlet pertama yang mempersembahkan medali emas Olimpiade bagi Ibu Pertiwi, pencapaiannya dianggap sebagai standar tertinggi bagi setiap pemain tunggal putri Tanah Air.

Namun, di balik lemari trofi yang penuh dengan medali emas dari seluruh penjuru dunia, terselip sebuah kisah sedih mengenai satu gelar besar yang selalu luput dari genggamannya, yakni medali emas Asian Games.

Lahir di Tasikmalaya pada 11 Februari 1971, Susy memulai langkah kecilnya di PB Tunas Tasikmalaya sebelum akhirnya bertransformasi menjadi "Ratu Bulu Tangkis Dunia" di bawah tempaan PB Jaya Raya Jakarta dan pelatih bertangan dingin, Liang Chiu Sia.

1. Puncak Kejayaan di Panggung Dunia

Puncak karier Susy Susanti terjadi pada musim panas 1992 di Barcelona. Di sana, ia tidak hanya bertanding, tetapi mengukir sejarah abadi bagi bangsa Indonesia.

Setelah melewati adangan Huang Hua di semifinal, Susy sukses menumbangkan Bang Soo-hyun asal Korea Selatan lewat drama rubber game 5-11, 11-5, dan 11-3. Kemenangan itu memastikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya berkumandang di ajang Olimpiade.

Susy Susanti

Kedigdayaan istri dari Alan Budikusuma ini tidak berhenti di situ. Susy tercatat menyabet empat gelar All England, lima gelar Badminton Grand Prix Finals, hingga lima kali merajai Indonesia Open.

Bahkan, ia menjadi nyawa bagi tim beregu Indonesia saat mematahkan dominasi China dalam perebutan Piala Uber tahun 1994 dan 1996. Prestasi yang begitu masif ini akhirnya mengantarkan Susy masuk dalam jajaran elit Hall of Fame BWF pada tahun 2004.