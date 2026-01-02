Kisah Haru Chiharu Shida, Pebulu Tangkis Supercantik yang Tangisnya Pecah Usai Buka Puasa Gelar Juara Bareng Partner Baru

KISAH haru Chiharu Shida menarik diulas. Pebulu tangkis supercantik ini tangisnya pecah usai sukses buka puas gelar juara.

Pencapaian manis itu diukirnya di ajang All Japan Open 2025. Gelar juara diraih Shida dengan rekan duet barunya, Arisa Igarashi.

1. Sabet Gelar Juara

Ya, Chiharu Shida akhirnya bisa merasakan lagi naik podium juara di sebuah turnamen. Kali ini, hasil manis tersebut diraihnya di All Japan Open 2025.

Di ajang tersebut, Shida yang berduet dengan Arisa Igarashi sukses kalahkan Sakuramoto Ayako/Hirota Ayaka di partai final. Laga dimenangkan lewat pertarungan rubber game dengan skor 20-22, 21-18, dan 21-16.

Hasil ini membuat Shida sukses pertahankan gelar juaranya di All Japan Open. Tahun lalu, dia sukses juara tetapi dengan pasangan lainnya, yakni Nami Matsuyama.