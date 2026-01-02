Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Haru Chiharu Shida, Pebulu Tangkis Supercantik yang Tangisnya Pecah Usai Buka Puasa Gelar Juara Bareng Partner Baru

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |15:02 WIB
Kisah Haru Chiharu Shida, Pebulu Tangkis Supercantik yang Tangisnya Pecah Usai Buka Puasa Gelar Juara Bareng Partner Baru
Chiharu Shida kala berlaga. (Foto: Instagram/@badmintonblahblah)
A
A
A

KISAH haru Chiharu Shida menarik diulas. Pebulu tangkis supercantik ini tangisnya pecah usai sukses buka puas gelar juara.

Pencapaian manis itu diukirnya di ajang All Japan Open 2025. Gelar juara diraih Shida dengan rekan duet barunya, Arisa Igarashi.

Chiharu Shida dan Arisa Igarashi

1. Sabet Gelar Juara

Ya, Chiharu Shida akhirnya bisa merasakan lagi naik podium juara di sebuah turnamen. Kali ini, hasil manis tersebut diraihnya di All Japan Open 2025.

Di ajang tersebut, Shida yang berduet dengan Arisa Igarashi sukses kalahkan Sakuramoto Ayako/Hirota Ayaka di partai final. Laga dimenangkan lewat pertarungan rubber game dengan skor 20-22, 21-18, dan 21-16.

Hasil ini membuat Shida sukses pertahankan gelar juaranya di All Japan Open. Tahun lalu, dia sukses juara tetapi dengan pasangan lainnya, yakni Nami Matsuyama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193158/chae_yu_jung_dan_zheng_si_wei-oFyU_large.jpg
Kisah Unik Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung, dari Disebut Mirip sang Istri Kini Jadi Pelatih di Akademi Zheng Si Wei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193151/simak_kisah_sedih_kento_momota_yang_membenci_bulu_tangkis_gara_gara_kecelakaan_di_malaysia-01Hs_large.jpg
Kisah Sedih Kento Momota, Monster Tunggal Putra yang Benci Bulu Tangkis Gara-Gara Kecelakaan di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193127/simak_kisah_ade_resky_dwicahyo_yang_rela_dinaturalisasi_azerbaijan_demi_tampil_di_olimpiade-5yEM_large.jpg
Kisah Ade Resky Dwicahyo, Eks Pelatnas PBSI yang Dinaturalisasi Azerbaijan demi Tampil di Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193112/simak_kisah_lucu_chiharu_shida_yang_jadi_tenar_gara_gara_anthony_ginting-ba5O_large.JPG
Kisah Lucu Chiharu Shida, Pebulu Tangkis Supercantik Jepang yang Tenar Gara-Gara Anthony Ginting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/40/3193070/anthony_sinisuka_ginting-ektZ_large.jpg
Kisah Fantastis Anthony Ginting, Pernah Permalukan 4 Juara Dunia Sekaligus di China Open: Chen Long hingga Lin Dan Jadi Korban!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/40/3193078/rexy_mainaky_dan_ricky_subagja-ECtL_large.jpg
Kisah Ricky Subagja dan Rexy Mainaky, Ganda Putra Indonesia yang Paling Sulit Dikalahkan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement