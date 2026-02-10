Alasan PB POBSI Datangkan Duet Legenda Biliar Dunia Efren Reyes dan Django Bustamante

JAKARTA – Kehadiran dua maestro biliar dunia, Efren Reyes dan Francisco “Django” Bustamante, di Indonesia bukan tanpa alasan kuat. Founder Moor Production yang juga Humas PB POBSI, Moory Susanto, menegaskan status juara dunia yang melekat pada keduanya masih menjadi magnet luar biasa bagi publik Tanah Air, sehingga kehadiran mereka diharapkan mampu menyuntikkan gairah baru di dunia biliar nasional.

Kedua legenda asal Filipina ini menyapa penggemar dalam rangkaian acara bertajuk "Battle For Legacy" yang dikemas secara apik oleh Moor Production. Agenda ini tersebar di tiga lokasi ikonik, dimulai dari Mantra Pool Academy (10 Februari 2026), berlanjut ke The Cue House (11 Februari 2026), dan akan ditutup di Head Quarter Bar and Pool pada 12 Februari 2026.

1. Status Legenda dan Partner Terbaik Dunia

Morry Susanto menjelaskan bahwa publik biliar Indonesia selalu haus akan aksi nyata dari para pemain kelas dunia. Menurutnya, kombinasi Reyes dan Bustamante adalah standar tertinggi dalam sejarah biliar, baik dari sisi prestasi individu maupun kerja sama tim yang telah teruji di berbagai panggung internasional.

"Kalau di dunia biliar, cuma dua nama ini yang sampai sekarang masih dianggap sebagai dalam tanda kutip legenda-nya. Efren sudah pasti, Bustamante pun demikian, karena mereka berdua bisa dibilang the best partner di dunia biliar," kata Moory Susanto dalam konferensi pers di Brew N Barrel, Senayan City, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

POBSI Sambut Hadirnya Legenda Biliar Efren Reyes dan Django Bustamante. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Dia memenangi SEA Games, memenangi banyak pertandingan, baik secara individual maupun beregu,” tambahnya.