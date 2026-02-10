Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Alasan PB POBSI Datangkan Duet Legenda Biliar Dunia Efren Reyes dan Django Bustamante

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |20:43 WIB
Alasan PB POBSI Datangkan Duet Legenda Biliar Dunia Efren Reyes dan Django Bustamante
POBSI Sambut Hadirnya Legenda Biliar Efren Reyes dan Django Bustamante. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kehadiran dua maestro biliar dunia, Efren Reyes dan Francisco “Django” Bustamante, di Indonesia bukan tanpa alasan kuat. Founder Moor Production yang juga Humas PB POBSI, Moory Susanto, menegaskan status juara dunia yang melekat pada keduanya masih menjadi magnet luar biasa bagi publik Tanah Air, sehingga kehadiran mereka diharapkan mampu menyuntikkan gairah baru di dunia biliar nasional.

Kedua legenda asal Filipina ini menyapa penggemar dalam rangkaian acara bertajuk "Battle For Legacy" yang dikemas secara apik oleh Moor Production. Agenda ini tersebar di tiga lokasi ikonik, dimulai dari Mantra Pool Academy (10 Februari 2026), berlanjut ke The Cue House (11 Februari 2026), dan akan ditutup di Head Quarter Bar and Pool pada 12 Februari 2026.

1. Status Legenda dan Partner Terbaik Dunia

Morry Susanto menjelaskan bahwa publik biliar Indonesia selalu haus akan aksi nyata dari para pemain kelas dunia. Menurutnya, kombinasi Reyes dan Bustamante adalah standar tertinggi dalam sejarah biliar, baik dari sisi prestasi individu maupun kerja sama tim yang telah teruji di berbagai panggung internasional.

"Kalau di dunia biliar, cuma dua nama ini yang sampai sekarang masih dianggap sebagai dalam tanda kutip legenda-nya. Efren sudah pasti, Bustamante pun demikian, karena mereka berdua bisa dibilang the best partner di dunia biliar," kata Moory Susanto dalam konferensi pers di Brew N Barrel, Senayan City, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

POBSI Sambut Hadirnya Legenda Biliar Efren Reyes dan Django Bustamante. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
POBSI Sambut Hadirnya Legenda Biliar Efren Reyes dan Django Bustamante. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Dia memenangi SEA Games, memenangi banyak pertandingan, baik secara individual maupun beregu,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/43/3200834/pobsi_sambut_hadirnya_legenda_biliar_efren_reyes_dan_django_bustamante-MZ4r_large.jpg
Duel Legenda Biliar Dunia di Jakarta: POBSI Optimistis Kehadiran Efren Reyes dan Django Bustamente Pacu Prestasi Atlet Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/43/3200509/pebiliar_indonesia_unjuk_gigi_di_carabao_international_open_2026_okezone-gEsK_large.jpg
POBSI Bangga Pebiliar Indonesia Berprestasi di Carabao International Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/43/3200122/carabao_international_open_2026_langsung_cetak_rekor_muri_okezone-ZeX9_large.jpg
Penyebab Turnamen Biliar Carabao International Open 2026 Langsung Ukir Rekor MURI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/43/3200090/carabao_international_open_2026-sF8J_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Carabao International Open 2026 di VISION+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement