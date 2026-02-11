Pebiliar Berusia 5 Tahun Fajar Alamri Dapat Pujian dari Legenda Efren Reyes dan Django Bustamante!

DUA legenda biliar Filipina, Efren Reyes dan Francisco Django Bustamante, memuji pebiliar cilik Indonesia Fajar Alamri. Menurut keduanya, Fajar bisa menjadi pebiliar top di masa depan.

Fajar Alamri belakangan ini tengah viral menjadi sorotan publik, terutama para pencinta biliar. Bagaimana tidak, pebiliar berusia 5 tahun itu sempat mengikuti ajang biliar bertaraf internasional yakni Carabao International Open 2026 di NICE, PIK 2, Jakarta beberapa waktu lalu.

Pebiliar cilik asal Sulawesi Tengah itu pun bermain cukup baik. Aksinya di turnamen itu mengundang decak kagum karena bisa bermain biliar dengan pukulan yang cukup presisi.

1. Fajar Lawan Efren Reyes dan Django Bustamante

Efren Reyes dan Django Bustamante sempat bermain dengan Fajar dalam ajang 'Battle For Legacy' yang digelar oleh Moor Production dan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI). Reyes dan Bustamante menyaksikan langsung aksi Fajar di Mantra Pool Academy, Jakarta pada Selasa 10 Februari 2026.

Reyes mengakui Fajar adalah atlet biliar cilik yang penuh potensi. Sejatinya, banyak atlet cilik seusia Fajar yang sudah menekuni olahraga biliar. Reyes mengatakan, para pemain cilik seperti ini harus terus dilatih agar bisa menjadi atlet top di masa depan.

"Banyak sekali setiap negara memiliki banyak pemain muda. Mulai dari usia enam tahun. Ini yang saya lihat di Indonesia lima tahun. Di Filipina enam tahun. Tapi, mereka semua sebenarnya pebiliar yang sangat bagus," kata Reyes kepada Okezone, Selasa (10/2/2026).