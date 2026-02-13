Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Season 12 Seri Jeddah E-Prix di VISION+, Klik di Sini!

FORMULA E Season 12 makin panas! Setelah tiga seri awal di Benua Amerika menghadirkan tiga pemenang berbeda, kini giliran Jeddah E-Prix yang jadi panggung pertarungan berikutnya. Siap-siap, karena seluruh rangkaiannya tayang di VISION+. Link nonton klik di sini.

Jeddah menjadi titik krusial dalam perjalanan musim 2026. Konsistensi akan jadi kunci.Saat ini, Nick Cassidy dari Citroën Racing memimpin klasemen dengan 40 poin. Namun jarak poin sangat tipis. Pascal Wehrlein (Porsche) membuntuti dengan 38 poin, diikuti Jake Dennis (Andretti) 37 poin, Oliver Rowland (Nissan) 34 poin, dan Nico Müller (Porsche) 33 poin. Sedikit kesalahan saja di Jeddah bisa mengubah peta persaingan secara drastis.

Di klasemen konstruktor, Porsche masih memimpin dengan 71 poin. Citroën Racing terus menekan di posisi kedua dengan 44 poin, disusul Mahindra Racing (38), Andretti (37), dan Nissan (35). Double-header ini bisa menjadi momentum kebangkitan atau justru titik balik klasemen.

Balapan digelar di Jeddah Corniche Circuit dengan layout 3,001 km dan 19 tikungan. Trek ini memadukan kecepatan tinggi dan sektor teknis yang menuntut presisi. Dukung pembalap jagoan kamu, nonton streaming dari sesi latihan hingga balapan utama di VISION+. Catat jadwal tayangnya berikut:

1. Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Season 12 Jeddah E-Prix

Jumat, 13 Februari 2026

00.00 WIB: Free Practice 1 (channel SPORTSTARS)

17.30 WIB: Free Practice 2 Rd 5 (channel SPORTSTARS 3)

19.30 WIB: Qualifying Rd 4 (channel SPORTSTARS)

Sabtu, 14 Februari 2026

00.00 WIB: Race Rd 4 (channel SPORTSTARS)

17.30 WIB: Free Practice 3 Rd 5 (channel SPORTSTARS)

19.30 WIB: Qualifying Rd 5 (channel SPORTSTARS)

Minggu, 15 Februari 2026

00.00 WIB: Race Rd 5 (channel SPORTSTARS)