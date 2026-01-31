Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming Miami E-Prix 2026 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |19:07 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Miami E-Prix 2026 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming Miami E-Prix 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Ajang balap mobil Formula E kembali digelar pekan ini. Formula E Season 12 Round 3: Miami E-Prix menjadi salah satu seri yang paling ditunggu musim ini.

Balapan akan berlangsung di Miami, kota dengan atmosfer cepat, penuh warna, dan identik dengan adrenalin tinggi. Nonton seluruh rangkaian balapannya di VISION+ dengan klik di sini

Tim Formula E Nissan (NMDI)

Lintasan jalan raya Miami dikenal menuntut konsentrasi tinggi. Kombinasi tikungan teknis, trek cepat, dan kondisi cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu membuat para pembalap harus berpikir cepat di setiap lap.

Memasuki seri ketiga musim ini, persaingan antar tim masih terbuka lebar. Tim-tim besar seperti Jaguar, Porsche, Nissan, hingga Andretti datang dengan ambisi besar untuk mengamankan poin penting.

Dukung pembalap jagoan kamu! Saksikan balapannya di VISION+ hari Minggu, 1 Februari 2026 pukul pukul 01:00 WIB dini hari.

Musim Formula E selalu penuh kejutan. Persaingan dipastikan semakin sengit, setiap pembalap datang dengan strategi dan ambisi yang berbeda. Siapa yang mampu tampil konsisten, dan siapa yang justru membuat kejutan besar di lintasan?

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/37/3194429/formula_e_mexico_city-u1bp_large.jpg
Link Live Streaming Formula E Mexico City E-Prix 2026 di Vision+, Catat Jam Tayangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/37/3154209/formula_e_berlin_e_prix_2025-1WtX_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Berlin E-Prix 2025 di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149453/edoardo_mortara_kecewa_meski_finis_kedua_di_jakarta_e_prix_2025-1mhN_large.jpeg
Penyebab Edoardo Mortara Kecewa meski Finis Kedua di Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149297/dan_ticktum-sORi_large.jpg
Kisah Haru Dan Ticktum, Tak Bisa Berkata-kata Usai Menangi Formula E Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149290/niko_mueller-heTd_large.jpg
Finis Ketiga di Race Formule E Jakarta E-Prix 2025, Niko Mueller Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149279/nyck_de_vries-sgn7_large.jpg
Kisah Pembalap Berdarah Indonesia di Formula E Nyck De Vries, Tertarik Ikuti Perkembangan Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement