Jadwal dan Link Live Streaming Miami E-Prix 2026 di Vision+

JAKARTA – Ajang balap mobil Formula E kembali digelar pekan ini. Formula E Season 12 Round 3: Miami E-Prix menjadi salah satu seri yang paling ditunggu musim ini.

Balapan akan berlangsung di Miami, kota dengan atmosfer cepat, penuh warna, dan identik dengan adrenalin tinggi. Nonton seluruh rangkaian balapannya di VISION+ dengan klik di sini.

Lintasan jalan raya Miami dikenal menuntut konsentrasi tinggi. Kombinasi tikungan teknis, trek cepat, dan kondisi cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu membuat para pembalap harus berpikir cepat di setiap lap.

Memasuki seri ketiga musim ini, persaingan antar tim masih terbuka lebar. Tim-tim besar seperti Jaguar, Porsche, Nissan, hingga Andretti datang dengan ambisi besar untuk mengamankan poin penting.

Dukung pembalap jagoan kamu! Saksikan balapannya di VISION+ hari Minggu, 1 Februari 2026 pukul pukul 01:00 WIB dini hari.

Musim Formula E selalu penuh kejutan. Persaingan dipastikan semakin sengit, setiap pembalap datang dengan strategi dan ambisi yang berbeda. Siapa yang mampu tampil konsisten, dan siapa yang justru membuat kejutan besar di lintasan?