Link Live Streaming Formula E Mexico City E-Prix 2026 di Vision+, Catat Jam Tayangnya!

LINK live streaming Formula E Mexico City E-Prix 2026 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Hankook Mexico City E-Prix 2026 siap menghadirkan adu cepat para pembalap mobil listrik terbaik dunia dalam atmosfer yang penuh keseruan.

Buat kamu yang tidak ingin ketinggalan satu momen pun, seluruh rangkaian Formula E mulai dari sesi latihan hingga balapan utama bisa disaksikan streaming di Vision+ dengan klik link di sini. Dukung pembalap jagoan kamu!

Berikut jadwal Formula E Rd 2 Hankook Mexico City E-Prix:

Sabtu, 10 Januari 2026

05:00 WIB — Practice 1

20:25 WIB — Practice 2

22:30 WIB — Qualifying

Minggu, 11 Januari 2026

03:00 WIB — Race