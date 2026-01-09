Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Link Live Streaming Formula E Mexico City E-Prix 2026 di Vision+, Catat Jam Tayangnya!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |13:12 WIB
Link Live Streaming Formula E Mexico City E-Prix 2026 di Vision+, Catat Jam Tayangnya!
Formula E Mexico City 2026. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming Formula E Mexico City E-Prix 2026 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Hankook Mexico City E-Prix 2026 siap menghadirkan adu cepat para pembalap mobil listrik terbaik dunia dalam atmosfer yang penuh keseruan.

Buat kamu yang tidak ingin ketinggalan satu momen pun, seluruh rangkaian Formula E mulai dari sesi latihan hingga balapan utama bisa disaksikan streaming di Vision+ dengan klik link di sini. Dukung pembalap jagoan kamu!

dan ticktum foto formula e.jpg

Berikut jadwal Formula E Rd 2 Hankook Mexico City E-Prix:

Sabtu, 10 Januari 2026

05:00 WIB — Practice 1

20:25 WIB — Practice 2

22:30 WIB — Qualifying

Minggu, 11 Januari 2026

03:00 WIB — Race

 

