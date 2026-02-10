Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Revolusi Bulu Tangkis 2027: Turnamen Super 1000 Bakal Digelar Selama 2 Pekan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |17:09 WIB
Revolusi Bulu Tangkis 2027: Turnamen Super 1000 Bakal Digelar Selama 2 Pekan!
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
KUALA LUMPUR – Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi menggebrak panggung olahraga tepok bulu dengan mengumumkan transformasi radikal pada turnamen kasta tertinggi, Super 1000. Mulai musim 2027, durasi turnamen bergengsi ini akan diperpanjang menjadi dua pekatn, tepatnya 11 hari, lengkap dengan penambahan jumlah peserta serta perombakan total pada sistem pertandingan yang selama ini kita kenal.

Langkah berani ini merupakan bagian dari visi jangka panjang BWF bersama mitra komersial mereka, Infront, yang dijadwalkan berlangsung hingga tahun 2034. Fokus utama dari reformasi ini adalah mendongkrak nilai jual bulu tangkis di pasar internasional sekaligus memperkuat kualitas tayangan penyiaran agar setara dengan kompetisi elit global lainnya.

1. Perubahan Format Fase Grup

Kebijakan baru ini akan berdampak langsung pada lima turnamen Super 1000 yang diselenggarakan di Indonesia, Inggris, China, Denmark, dan Malaysia. Salah satu perubahan paling mencolok terjadi pada sektor tunggal, di mana jumlah peserta akan membengkak menjadi 48 pemain.

Berbeda dengan sistem gugur tradisional, sektor tunggal nantinya akan dimulai dengan fase grup terlebih dahulu sebelum melangkah ke babak eliminasi.

Sementara itu, untuk sektor ganda, BWF tetap mempertahankan format lama dengan sistem gugur langsung yang diikuti oleh 32 pasangan. Perpanjangan durasi turnamen ini diklaim bertujuan untuk memberikan waktu pemulihan (recovery) yang lebih ideal bagi para atlet, guna menjaga kebugaran mereka serta meminimalisir risiko cedera di tengah jadwal yang padat.

LOGO bwf
LOGO bwf

2. Ledakan Jumlah Pertandingan

Perubahan format ini secara otomatis akan memicu lonjakan jumlah pertandingan yang sangat masif. BWF memproyeksikan total laga di seluruh level turnamen akan meningkat tajam dari 1.410 pertandingan menjadi sekira 3.000 laga.

Khusus untuk level Super 1000, sebanyak 1.095 pertandingan akan disiarkan secara global, memberikan panggung yang lebih luas bagi para atlet untuk dikenal dunia.

 

