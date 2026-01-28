Hasil Thailand Masters 2026: Adnan/Indah dan Prahdiska Bagas Shujiwo Lolos 16 Besar!

SEBANYAK tiga wakil bulu tangkis Indonesia, Adnan Maulana/Indah Sari Cahya Jamil (ganda campuran), Prahdiska Bagas Shujiwo (tunggal putra), dan Muhamad Yusuf (tunggal putra), mendapatkan hasil berbeda di babak 32 besar Thailand Masters 2026.

Adnan/Indah dan Bagas lolos ke babak selanjutnya, sedangkan Yusuf tersingkir. Kepastian itu didapat setelah ketiga wakil Indonesia bertanding di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada Rabu (28/1/2026).

1. Adnan/Indah Jalani Laga Sengit

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil lolos 16 besar Thailand Masters 2026. (Foto: PBSI)

Adnan/Indah mengamankan tiket babak 16 besar lebih dulu. Ganda campuran Indonesia itu harus susah payah mengalahkan wakil tuan rumah, Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai.

Bermain efektif, Adnan/Indah sempat tertinggal di game pertama. Namun akhirnya, mereka berhasil menutup laga dengan kemenangan tiga game 15-21, 21-19, dan 21-17.

Hasil positif juga didapat oleh Prahdiska Bagas Shujiwo. Pebulu tangkis berusia 20 tahun itu sukses mengandaskan perlawanan wakil Taiwan, Liao Jhuo-Fu.

Kemenangan didapat Bagas dalam dua game langsung dengan skor 21-8 dan 21-17. Hasil ini mengantarnya ke babak 16 besar Thailand Masters 2026.