Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Masters 2026: Adnan/Indah dan Prahdiska Bagas Shujiwo Lolos 16 Besar!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |21:20 WIB
Hasil Thailand Masters 2026: Adnan/Indah dan Prahdiska Bagas Shujiwo Lolos 16 Besar!
Adnan dan Indah lolos 16 besar Thailand Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

SEBANYAK tiga wakil bulu tangkis Indonesia, Adnan Maulana/Indah Sari Cahya Jamil (ganda campuran), Prahdiska Bagas Shujiwo (tunggal putra), dan Muhamad Yusuf (tunggal putra), mendapatkan hasil berbeda di babak 32 besar Thailand Masters 2026.

Adnan/Indah dan Bagas lolos ke babak selanjutnya, sedangkan Yusuf tersingkir. Kepastian itu didapat setelah ketiga wakil Indonesia bertanding di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada Rabu (28/1/2026).

1. Adnan/Indah Jalani Laga Sengit

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil lolos 16 besar Thailand Masters 2026. (Foto: PBSI)
Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil lolos 16 besar Thailand Masters 2026. (Foto: PBSI)

Adnan/Indah mengamankan tiket babak 16 besar lebih dulu. Ganda campuran Indonesia itu harus susah payah mengalahkan wakil tuan rumah, Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai.

Bermain efektif, Adnan/Indah sempat tertinggal di game pertama. Namun akhirnya, mereka berhasil menutup laga dengan kemenangan tiga game 15-21, 21-19, dan 21-17.

Hasil positif juga didapat oleh Prahdiska Bagas Shujiwo. Pebulu tangkis berusia 20 tahun itu sukses mengandaskan perlawanan wakil Taiwan, Liao Jhuo-Fu.

Kemenangan didapat Bagas dalam dua game langsung dengan skor 21-8 dan 21-17. Hasil ini mengantarnya ke babak 16 besar Thailand Masters 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197892/thalita_ramadhani-bHTW_large.jpg
Hasil Kualifikasi Thailand Masters 2026: 4 Wakil Indonesia Kandas, Hanya Thalita yang Tersisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/40/3198113//pbsi_terima_bantuan_dari_kemenpora_senilai_rp1044_miliar_okezone-ta5n_large.jpg
Terima Bantuan Peralatan Gymnasium dan Sport Science Senilai Rp10,44 Miliar, PBSI Antusias Tatap Olimpiade Los Angeles 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/40/3198091//alwi_farhan_satu_satunya_juara_bwf_world_championships_nomor_tunggal_putra_asal_indonesia_okezone-qxa4_large.jpg
Kisah Alwi Farhan, Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Juara BWF World Junior Championships Nomor Tunggal Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197839//apriyani_rahayu_operasi_lutut_pada_8_oktober_2024_atau_setelah_olimpiade_paris_2024_rapriyanig-nyEO_large.jpg
Kisah Perjuangan Apriyani Rahayu Bangkit dari Cedera Kelar Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/40/3197643//simak_daftar_legenda_bulu_tangkis_indonesia_yang_mejeng_di_museum_bwf-SzPN_large.jpeg
Daftar Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Mejeng di Museum BWF: Susy Susanti hingga Hendra Setiawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/40/3197636//alwi_farhan_lolos_semifinal_indonesia_masters_2026_secara_meyakinkan_humas_pp_pbsi-CTek_large.jpg
Alwi Farhan Juara Thailand Masters 2026 Setelah Berjaya di Indonesia Masters 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement