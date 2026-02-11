Kisah Asmara Lewis Hamilton dan Kim Kardashian, Rumor Kencan Makin Panas Usai Tampil Mesra di Super Bowl

DUNIA hiburan dan olahraga kembali diguncang kabar heboh. Juara dunia Formula 1 (F1) tujuh kali, Lewis Hamilton, dan bintang reality show papan atas, Kim Kardashian, baru saja melakukan penampilan publik perdana mereka di tengah santernya rumor kencan.

Keduanya terlihat duduk berdampingan di sebuah suite mewah di Stadion Levi’s saat menyaksikan laga Super Bowl antara Seattle Seahawks melawan New England Patriots pada Minggu 8 Februari 2026 waktu setempat.

Momen ini seolah mengonfirmasi desas-desus yang telah beredar sejak awal bulan, di mana Kim dikabarkan sempat terbang ke Inggris untuk menghabiskan akhir pekan romantis bersama Hamilton di sebuah penginapan eksklusif di wilayah Cotswolds.

1. Rumor Kedekatan dengan Kim Kardashian

Kehadiran pasangan ini tak pelak mencuri perhatian seluruh penonton dan staf di stadion. Berdasarkan laporan saksi mata, Hamilton tampak sangat perhatian dan menunjukkan sikap protektif terhadap mantan istri Kanye West tersebut. Kamera sempat menangkap momen kebersamaan mereka, yang langsung memicu kehebohan di media sosial.

Lewis Hamilton bersama Kim Kardashian (Crash)

"Hamilton terus memperhatikannya dengan cara yang protektif. Mereka berada dalam grup besar, saling berpelukan dan menyapa rekan-rekan mereka," lapor seorang sumber, dikutip dari Crash, Rabu (11/2/2026).

Setelah jeda babak pertama, keduanya terlihat kembali ke dalam ruangan pribadi bersama CEO Fanatics, Michael Rubin. Spekulasi mengenai hubungan spesial ini semakin kuat mengingat keduanya kini sama-sama berstatus lajang setelah Kim resmi bercerai pada 2022 lalu.