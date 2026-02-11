Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kisah Asmara Lewis Hamilton dan Kim Kardashian, Rumor Kencan Makin Panas Usai Tampil Mesra di Super Bowl

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |01:01 WIB
Kisah Asmara Lewis Hamilton dan Kim Kardashian, Rumor Kencan Makin Panas Usai Tampil Mesra di Super Bowl
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)
A
A
A

DUNIA hiburan dan olahraga kembali diguncang kabar heboh. Juara dunia Formula 1 (F1) tujuh kali, Lewis Hamilton, dan bintang reality show papan atas, Kim Kardashian, baru saja melakukan penampilan publik perdana mereka di tengah santernya rumor kencan.

Keduanya terlihat duduk berdampingan di sebuah suite mewah di Stadion Levi’s saat menyaksikan laga Super Bowl antara Seattle Seahawks melawan New England Patriots pada Minggu 8 Februari 2026 waktu setempat.

Momen ini seolah mengonfirmasi desas-desus yang telah beredar sejak awal bulan, di mana Kim dikabarkan sempat terbang ke Inggris untuk menghabiskan akhir pekan romantis bersama Hamilton di sebuah penginapan eksklusif di wilayah Cotswolds.

1. Rumor Kedekatan dengan Kim Kardashian

Kehadiran pasangan ini tak pelak mencuri perhatian seluruh penonton dan staf di stadion. Berdasarkan laporan saksi mata, Hamilton tampak sangat perhatian dan menunjukkan sikap protektif terhadap mantan istri Kanye West tersebut. Kamera sempat menangkap momen kebersamaan mereka, yang langsung memicu kehebohan di media sosial.

Lewis Hamilton bersama Kim Kardashian (Crash)
Lewis Hamilton bersama Kim Kardashian (Crash)

"Hamilton terus memperhatikannya dengan cara yang protektif. Mereka berada dalam grup besar, saling berpelukan dan menyapa rekan-rekan mereka," lapor seorang sumber, dikutip dari Crash, Rabu (11/2/2026).

Setelah jeda babak pertama, keduanya terlihat kembali ke dalam ruangan pribadi bersama CEO Fanatics, Michael Rubin. Spekulasi mengenai hubungan spesial ini semakin kuat mengingat keduanya kini sama-sama berstatus lajang setelah Kim resmi bercerai pada 2022 lalu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/37/3197219/scuderia_ferrari_langsung_bikin_penggemar_jantungan_saat_memamerkan_mobil_sf_26_untuk_hadapi_f1_2026-FSWB_large.jpg
Baru Luncurkan SF-26, Scuderia Ferrari Langsung Bikin Fans Waswas Jelang F1 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/37/3195780/red_bull_racing_justru_pesimistis_dengan_performanya_jelang_f1_2026-jlP6_large.jpg
Luncurkan Mobil Jelang F1 2026, Red Bull Racing Pesimistis dengan Mesinnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/37/3194628/scuderia_ferrari_merilis_nama_mobil_yang_akan_dipakai_di_f1_2026-M3aq_large.jpg
Scuderia Ferrari Rilis Nama Mobil untuk F1 2026, Pertahankan Tradisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/37/3194600/qarrar_firhand_siap_tampil_di_f1_suatu_hari_nanti_okezone-ksxa_large.jpg
Kisah Pembalap Indonesia Qarrar Firhand yang Bermimpi Tampil di F1, Lebih Sukses dari Rio Haryanto?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/37/3193457/simak_jadwal_lengkap_f1_2026-BeZC_large.jpg
Jadwal Lengkap F1 2026: Australia Jadi Pembuka Lagi, Ada 2 Tim Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/37/3191009/max_verstappen_akan_pakai_nomor_3_di_musim_f1_2026-8uNL_large.jpg
Bukan Lagi Juara Dunia, Max Verstappen Pakai Nomor 3 di F1 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement