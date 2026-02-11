Kisah Maria Febe Kusumastuti, Mantan Pebulu Tangkis Andalan Indonesia yang Temukan Kedamaian dalam Islam

DUNIA bulu tangkis Indonesia tidak hanya menyimpan cerita tentang medali dan rivalitas di atas lapangan, tetapi juga kisah transformasi spiritual yang mendalam. Salah satu yang paling menyentuh adalah perjalanan Maria Febe Kusumastuti.

Mantan tunggal putri peringkat 18 dunia ini memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah melewati proses panjang yang bermula dari getaran suara azan. Lahir di Boyolali pada 30 September 1989, Maria Febe tumbuh dalam lingkungan keluarga Kristen yang taat.

Namun, sejak kecil, Maria Febe memiliki ikatan batin yang unik dengan suara azan. Baginya, panggilan salat tersebut bukan sekadar suara, melainkan sesuatu yang memberikan rasa nyaman dan ketenangan luar biasa di hatinya setiap kali terdengar.

1. Jejak Prestasi

Sebelum memutuskan untuk berhijrah secara spiritual, Maria Febe adalah sosok petarung yang disegani di sirkuit BWF. Puncak performanya terjadi pada tahun 2010, di mana ia berhasil menembus jajaran elit dunia dengan menduduki peringkat ke-18.

Kualitas permainannya yang ulet membawanya merengkuh gelar juara di ajang internasional bergengsi seperti Australia Open dan Bitburger Open.

Maria Febe dan Andrei Adistia menikah pada 2017

Tak hanya gemilang secara individu, Maria Febe juga menjadi pilar penting bagi tim beregu Indonesia. Ia merupakan bagian dari skuad Merah Putih yang sukses menyumbangkan medali perunggu di ajang Piala Uber 2010.

Pada tahun yang sama, dedikasinya kembali terbayar dengan raihan medali perunggu di Asian Games 2010, membuktikan bahwa Maria Febe adalah salah satu tunggal putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia pada masanya.