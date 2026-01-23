Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Indonesia di All England 2026: Alwi Farhan Debut!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |15:04 WIB
Daftar Wakil Indonesia di All England 2026: Alwi Farhan Debut!
Daftar wakil Indonesia di All England 2026 sudah dirilis BWF (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

DAFTAR wakil Indonesia di All England 2026 sudah diketahui. Total, ada 16 jagoan bulu tangkis Tanah Air yang akan turun termasuk Alwi Farhan!

All England 2026 akan kembali digelar di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, pada 3-8 Maret. Ajang ini masih mengusung level Super 1000.

Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi mengumumkan daftar pemain yang akan berlaga di turnamen itu. Indonesa mengutus 16 perwakilan.

1. Alwi Farhan Debut!

Dari sektor tunggal putra, ada Jonatan Christie dan Alwi Farhan. Nama yang disebut lebih dulu diketahui pernah menjuarai turnamen itu pada 2024. Sementara, satu lagi adalah debutan!

Kemudian di sektor tunggal putri, ada Putri Kusuma Wardani yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia. Pada edisi sebelumnya, ia terhenti di babak 16 besar.

Lalu di sektor ganda putra, Indonesia diwakili lima pasangan. Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani serta duet pemain muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
