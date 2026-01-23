Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2026: Jafar/Felisha Lolos Semifinal, Adnan/Indah Hampir Menang atas Jagoan China

DUA wakil ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dan Adnan Maulana/Indah Sari Cahya Jamil, mengalami nasib berbeda di babak perempatfinal Indonesia Masters 2026. Jafar/Felisha merebut kemenangan atas wakil Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue. Sementara, Adnan/Indah menelan kekalahan dari unggulan China, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin.

Jalannya Pertandingan

Dua pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat (23/1/2026) sore WIB. Adnan/Indah yang bermain lebih dulu sayangnya harus tumbang.

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil gugur di perempatfinal Indonesia Masters 2026. (Foto: PBSI)

Mereka kesulitan menghadapi permainan Jiang/Wei. Sejak awal game pertama, Adnan/Indah langsung digempur permainan cepat.

Sempat mengejar, Adnan/Indah akhirnya kalah dalam pertarungan tiga game dengan skor 20-22, 21-14, dan 19-21. Hasil ini membuat keduanya tersingkir dari Indonesia Masters 2026.

Hasil berbeda didapatkan Jafar/Felisha yang berhasil lolos ke semifinal Indonesia Masters 2026. Jafar/Felisha tampil memukau saat berhadapan dengan Gicquel/Delrue.