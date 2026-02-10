Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Duet Dadakan Leo/Rian, Perlawanan Sengit yang Belum Berbuah Manis di Semifinal BATC 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |01:01 WIB
Kisah Duet Dadakan Leo/Rian, Perlawanan Sengit yang Belum Berbuah Manis di Semifinal BATC 2026
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

QINGDAO Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026 menyajikan dinamika menarik dalam susunan pemain tim putra Indonesia. Di babak semifinal yang berlangsung di Qingdao Conson Gymnasium, China, Sabtu 7 Februari 2026, Indonesia mencoba ramuan baru dengan memasangkan Leo Rolly Carnando dan Muhammad Rian Ardianto.

Sayangnya, eksperimen ganda putra ini belum berhasil membendung laju wakil Jepang. Kekalahan Leo/Rian atas Kakeru Kumagai/Hiroki Nishi dengan skor 16-21 dan 17-21 membuat kedudukan Indonesia vs Jepang sempat imbang 1-1, sebelum akhirnya Indonesia dipastikan membawa pulang medali perunggu setelah kalah agregat 1-3.

1. Strategi Pasangan Baru

Meski sering berlatih bersama, atmosfer pertandingan resmi memberikan tantangan yang berbeda bagi Leo/Rian. Sejak awal gim pertama, pasangan Kakeru/Hiroki tampil agresif dan menyulitkan pertahanan Indonesia hingga unggul jauh 18-12 dan menutup gim tersebut. Kondisi tidak banyak berubah di gim kedua, Leo/Rian terus berada di bawah tekanan dan tertinggal 11-18 sebelum akhirnya menyerah 17-21.

Leo Rolly Carnando mengakui bahwa ada kendala teknis dan akurasi yang ia rasakan selama pertandingan berlangsung. Ia pun menyayangkan duetnya tak berbuah manis, padahal ia dan Rian cukup percaya diri karena sering latihan bersama dan mendapat dukungan dari seluruh tim.

"Di awal-awal kami mau mengadu cepat, ternyata mereka balikannya lebih bagus dan lebih cepat juga. Di gim kedua, mereka sudah percaya diri, permainan semakin meningkat dan kami selalu dalam posisi tertekan,” jelas Leo, dikutip dari laman resmi PBSI, Selasa (9/2/2026).

Tim bulu tangkis Indonesia
Tim bulu tangkis Indonesia

“Apalagi saya hari ini touch-nya tidak pas, banyak pengembalian yang harusnya itu enggak mati malah mati sendiri. Di latihan kami sering berpasangan, saat diminta untuk main bersama apalagi semua tim mendukung, kami menyanggupinya. Kami berharap bisa menyumbang poin tapi di lapangan kondisinya berbeda,” tambahnya.

2. Evaluasi Permainan

Senada dengan pasangannya, Muhammad Rian Ardianto menyoroti kedisiplinan lawan yang sangat rapi dalam menjaga area pertahanan. Meskipun awalnya mereka mengantisipasi akan bertemu pasangan utama Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, namun kualitas pemain yang diturunkan Jepang ternyata tetap merepotkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200539/moh_zaki_ubaidillah-zJGp_large.jpg
Kisah Luar Biasa Pebulu Tangkis Zaki Ubaidillah, Tumbangkan Raksasa Jepang meski Indonesia Terhenti di Semifinal BATC 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/40/3200464/tim_bulu_tangkis_indonesia_meraih_perunggu_di_sektor_putri_pada_badminton_asia_team_championships_2026-VlOc_large.jpg
Sabet 2 Perunggu di Badminton Asia Team Championships 2026, PBSI Apresiasi Tim Putri tapi Kecewa dengan Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200312/raymond_indra_bersama_nikolaus_joaquin-Y0z3_large.jpg
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Raymond/Joaquin Tumbang, Indonesia Kalah 1-3 dari Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200291/bagas_shujiwo-YZV7_large.jpg
Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Bagas Shujiwo Kalah, Indonesia Tersalip 1-2 dari Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200286/leo_rolly_bersama_rian_ardianto-4g18_large.jpg
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Leo/Rian Tumbang, Indonesia vs Jepang Sama Kuat 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200273/moh_zaki_ubaidillah-rlMN_large.jpg
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Kejutan, Zaki Ubaidillah Bawa Indonesia Pimpin 1-0 atas Jepang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement