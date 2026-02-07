Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Bagas Shujiwo Kalah, Indonesia Tersalip 1-2 dari Jepang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |19:17 WIB
Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Bagas Shujiwo Kalah, Indonesia Tersalip 1-2 dari Jepang
Tunggal putra Indonesia, Bagas Shujiwo. (Foto: PBSI)
A
A
A

QINGDAO - Tim bulu tangkis putra Indonesia kini berada dalam posisi terjepit pada babak semifinal Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026. Dalam laga yang digelar di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Sabtu (7/2/2026) malam WIB, Indonesia berbalik tertinggal 1-2 dari Jepang.

Tunggal putra Prahdiksa Bagas Shujiwo gagal menyumbang poin setelah harus mengakui keunggulan Yushi Tanaka. Bagas menyerah melalui pertarungan dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 15-21.

Jalannya Pertandingan

Bagas berusaha menampilkan performa terbaiknya melawan Yushi dalam gim pertama. Namun, Yushi juga tampil cukup ngotot sejak reli-reli awal.

Sementara waktu Bagas tertinggal 18-16 atas Yushi. Bagas pun berusaha terus mengejar ketertinggalan agar dapat meraih hasil maksimal di set pembuka tersebut.

Bagas Shujiwo. (Foto: PBSI)
Bagas Shujiwo. (Foto: PBSI)

Bagas harus mengakui ketangguhan Yushi dalam gim pertama. Pasalnya, dia kalah dari Yushi dengan poin 11-21 setelah lawan meraih rentetan poin beruntun.

Dalam gim kedua, Yushi tampil begitu luar biasa melawan Bagas. Hal itu terlihat dengan cara dia melancarkan gelombang serangan yang sulit dikembalikan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200286/leo_rolly_bersama_rian_ardianto-4g18_large.jpg
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Leo/Rian Tumbang, Indonesia vs Jepang Sama Kuat 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200273/moh_zaki_ubaidillah-rlMN_large.jpg
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Kejutan, Zaki Ubaidillah Bawa Indonesia Pimpin 1-0 atas Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200228/amallia_cahaya_pratiwi_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-JSU2_large.jpg
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Amallia/Fadia Kalah, Indonesia Gagal ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200214/ni_kadek_dhinda_amartya_pratiwi_sukses_mengalahkan_park_ga_eun_dalam_pertandingan_ketiga_semifinal_badminton_asia_team_championships_2026-O7ih_large.jpg
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Kadek Dhinda Bawa Indonesia Perkecil Ketertinggalan 1-2 dari Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200205/rachel_allessya_rose_dan_febi_setianingrum-s4tm_large.jpg
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Rachel/Febi Kalah, Indonesia Tertinggal 0-2 dari Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200195/thalita_ramadhani_wiryawan_takluk_dari_kim_ga_eun_pada_laga_pertama_semifinal_badminton_asia_team_championships_2026-iDgT_large.jpg
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Thalita Wiryawan Ditekuk Kim Ga-eun, Indonesia Tertinggal 0-1
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement