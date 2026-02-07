Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Bagas Shujiwo Kalah, Indonesia Tersalip 1-2 dari Jepang

QINGDAO - Tim bulu tangkis putra Indonesia kini berada dalam posisi terjepit pada babak semifinal Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026. Dalam laga yang digelar di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Sabtu (7/2/2026) malam WIB, Indonesia berbalik tertinggal 1-2 dari Jepang.

Tunggal putra Prahdiksa Bagas Shujiwo gagal menyumbang poin setelah harus mengakui keunggulan Yushi Tanaka. Bagas menyerah melalui pertarungan dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 15-21.

Jalannya Pertandingan

Bagas berusaha menampilkan performa terbaiknya melawan Yushi dalam gim pertama. Namun, Yushi juga tampil cukup ngotot sejak reli-reli awal.

Sementara waktu Bagas tertinggal 18-16 atas Yushi. Bagas pun berusaha terus mengejar ketertinggalan agar dapat meraih hasil maksimal di set pembuka tersebut.

Bagas Shujiwo. (Foto: PBSI)

Bagas harus mengakui ketangguhan Yushi dalam gim pertama. Pasalnya, dia kalah dari Yushi dengan poin 11-21 setelah lawan meraih rentetan poin beruntun.

Dalam gim kedua, Yushi tampil begitu luar biasa melawan Bagas. Hal itu terlihat dengan cara dia melancarkan gelombang serangan yang sulit dikembalikan.