HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Bangga Pebiliar Indonesia Berprestasi di Carabao International Open 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |08:05 WIB
POBSI Bangga Pebiliar Indonesia Berprestasi di Carabao International Open 2026
Pebiliar Indonesia unjuk gigi di Carabao International Open 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

PERSATUAN Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) bangga atlet Indonesia berprestasi di Carabao International Open 2026. Sekretaris Jenderal (Sekjen) POBSI, Achmad Fadil Nasution, berharap turnamen seperti ini berlanjut demi perkembangan biliar di Indonesia.

Ajang Carabao International Open 2026 terselenggara dengan sukses. Turnamen bertaraf internasional ini digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta pada 4-8 Februari 2026.

1. Diikuti Atlet Papan Atas Dunia

Sederet pebiliar Indonesia unjuk gigi di Carabao International Open 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Sederet pebiliar Indonesia unjuk gigi di Carabao International Open 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Turnamen biliar kelas dunia ini mempertemukan atlet-atlet papan atas. Ada tiga kategori utama yang dipertandingkan yakni Carabao International Open, Carabao Junior International Open, dan Carabao International Celebrity Billiards.

Dari beberapa kategori itu, atlet biliar Indonesia cukup bersaing. Gelar juara didapat Axel Ferdian dari kategori junior, Adhy Sky dari kategori selebriti putra, dan Bella Bonita dari kategori selebriti putra. Sementara Irsal Nasution, menjadi runner-up setelah kalah dari atlet Jepang Naoyuki Oi di partai final Carabao International Open 2026.

Fadil mengaku bangga dengan pencapaian atlet-atlet biliar Indonesia. Ia berjanji, POBSI bakal terus mendukung berbagai kegiatan atlet biliar Indonesia terutama di ajang internasional seperti ini.

"Ya, alhamdulillah pertandingan WNT Carabao International Open tahun 2026 sudah selesai dilaksanakan. Berjalan cukup lancar, sejak persiapan sampai final tadi. Alhamdulillah hasilnya untuk junior Indonesia juara, kemudian untuk senior juara dua, finalis dari Indonesia. Secara prestasi cukup baik. Kemudian untuk juara celebrity-nya adalah Adhi Sky, ya," kata Fadil kepada Okezone, Minggu 8 Februari 2026.

 

Halaman:
1 2
