SPORT LAIN

Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Carabao International Open 2026 di VISION+, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |18:33 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Carabao International Open 2026 di VISION+, Klik di Sini!
Carabao International Open 2026 dapat disaksikan di VISION+. (Foto: VISION+)
A
A
A

TURNAMEN Carabao International Open 2026 tengah digelar pada 5–8 Februari 2026 dan dapat disaksikan melalui VISION+. Penonton cukup berlangganan VISION+ Premium Sports seharga Rp40.000,- untuk menikmati seluruh keseruan laga kelas dunia ini. Klik di sini untuk nonton streaming sekarang!

Ajang bergengsi ini mempertemukan atlet-atlet biliar terbaik dari sekitar 21 negara. Nama-nama besar seperti Jeff De Luna dari Filipina, Mickey Krause, hingga sang bintang Aloysius Yapp menghadirkan persaingan sengit di setiap meja.

Carabao International Open 2026

Tak hanya satu kompetisi, Carabao International Open 2026 menghadirkan tiga kategori utama, yaitu: Carabao International Open, Carabao Junior International Open, Carabao International Celebrity Billiards.

Format ini membuka ruang luas bagi regenerasi atlet muda sekaligus hiburan unik lewat pertandingan selebritas. Yang tak kalah penting, turnamen ini menjadi kesempatan emas bagi atlet biliar Indonesia untuk unjuk kemampuan dan mencatatkan prestasi di level internasional.

 

