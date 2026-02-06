Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Carabao International Open 2026 di VISION+, Klik di Sini!

TURNAMEN Carabao International Open 2026 tengah digelar pada 5–8 Februari 2026.

Ajang bergengsi ini mempertemukan atlet-atlet biliar terbaik dari sekitar 21 negara. Nama-nama besar seperti Jeff De Luna dari Filipina, Mickey Krause, hingga sang bintang Aloysius Yapp menghadirkan persaingan sengit di setiap meja.

Tak hanya satu kompetisi, Carabao International Open 2026 menghadirkan tiga kategori utama, yaitu: Carabao International Open, Carabao Junior International Open, Carabao International Celebrity Billiards.

Format ini membuka ruang luas bagi regenerasi atlet muda sekaligus hiburan unik lewat pertandingan selebritas. Yang tak kalah penting, turnamen ini menjadi kesempatan emas bagi atlet biliar Indonesia untuk unjuk kemampuan dan mencatatkan prestasi di level internasional.