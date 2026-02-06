Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Penyebab Turnamen Biliar Carabao International Open 2026 Langsung Ukir Rekor MURI

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |22:05 WIB
Penyebab Turnamen Biliar Carabao International Open 2026 Langsung Ukir Rekor MURI
Carabao International Open 2026 langsung cetak rekor MURI di hari pertama penyelenggaraan. (Foto: Cikal Bintang/Okezone_
A
A
A

TURNAMEN biliar bertajuk Carabao International Open 2026 mengukir rekor MURI alias Museum Rekor-Dunia Indonesia. Rekor MURI tersebut didapat karena turnamen berskala internasional itu menjadi turnamen biliar multi kategori dengan peserta terbanyak di satu lokasi. 

Sebagaimana diketahui, Carama International Open 2026 sedang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Jakarta dari tanggal 4 hingga 8 Februari 2026. Terdapat tiga kategori utama dalam turnamen tersebut, yakni Carabao International Open, Carabao Junior Open, dan Carabao International Celebrity Billiard.

POBSI dukung penyelenggaraan Carabao International Open 2026

Turnamen tersebut tak hanya memperluas panggung biliar nasional ke level dunia, tetapi juga sukses mengukir rekor MURI. Rekor tersebut diraih berkat tingginya jumlah peserta yang bertanding secara bersamaan dalam berbagai kategori di satu venue, menjadikannya turnamen biliar multi kategori terbesar yang pernah tercatat di Indonesia. Tercatat, ada 341 partisipan dari 21 negara yang mengikuti tiga event turnamen yang diselenggarakan Carabao Billiards Indonesia kali ini.

1. Hasil Kolaborasi Berbagai Pihak

Founder Carabao Group, Hendra Kurniawan, menyampaikan prestasi rekor MURI ini adalah hasil kolaborasi dari berbagai pihak. Mulai dari PB POBSI selaku federasi biliar Indonesia, hingga para selebritas yang memang menggemari olahraga ini.

“Terkait dengan rekor MURI, kenapa dapet rekor MURI? karena multi event ini pertama kali di Indonesia yang mana ada tiga kategori mulai dari pro internasional, atlet junior, bahkan selebriti. Kita sama-sama berkolaborasi sampai akhirnya rekor MURI itu terpecahkan,” kata Hendra kepada wartawan termasuk Okezone, Jumat (6/2/2026). 

Hendra menyampaikan pihaknya akan terus berkomitmen untuk menggelar turnamen biliar. Itu demi meningkatkan industri olahraga biliar Indonesia agar dapat berprestasi di kancah dunia. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/43/3200090/carabao_international_open_2026-sF8J_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Carabao International Open 2026 di VISION+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement