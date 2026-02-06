Penyebab Turnamen Biliar Carabao International Open 2026 Langsung Ukir Rekor MURI

TURNAMEN biliar bertajuk Carabao International Open 2026 mengukir rekor MURI alias Museum Rekor-Dunia Indonesia. Rekor MURI tersebut didapat karena turnamen berskala internasional itu menjadi turnamen biliar multi kategori dengan peserta terbanyak di satu lokasi.

Sebagaimana diketahui, Carama International Open 2026 sedang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Jakarta dari tanggal 4 hingga 8 Februari 2026. Terdapat tiga kategori utama dalam turnamen tersebut, yakni Carabao International Open, Carabao Junior Open, dan Carabao International Celebrity Billiard.

Turnamen tersebut tak hanya memperluas panggung biliar nasional ke level dunia, tetapi juga sukses mengukir rekor MURI. Rekor tersebut diraih berkat tingginya jumlah peserta yang bertanding secara bersamaan dalam berbagai kategori di satu venue, menjadikannya turnamen biliar multi kategori terbesar yang pernah tercatat di Indonesia. Tercatat, ada 341 partisipan dari 21 negara yang mengikuti tiga event turnamen yang diselenggarakan Carabao Billiards Indonesia kali ini.

1. Hasil Kolaborasi Berbagai Pihak

Founder Carabao Group, Hendra Kurniawan, menyampaikan prestasi rekor MURI ini adalah hasil kolaborasi dari berbagai pihak. Mulai dari PB POBSI selaku federasi biliar Indonesia, hingga para selebritas yang memang menggemari olahraga ini.

“Terkait dengan rekor MURI, kenapa dapet rekor MURI? karena multi event ini pertama kali di Indonesia yang mana ada tiga kategori mulai dari pro internasional, atlet junior, bahkan selebriti. Kita sama-sama berkolaborasi sampai akhirnya rekor MURI itu terpecahkan,” kata Hendra kepada wartawan termasuk Okezone, Jumat (6/2/2026).

Hendra menyampaikan pihaknya akan terus berkomitmen untuk menggelar turnamen biliar. Itu demi meningkatkan industri olahraga biliar Indonesia agar dapat berprestasi di kancah dunia.