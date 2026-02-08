Piala Davis 2026: Balaskan Dendam Lawan Togo, Rifqi Fitriadi Ungkap Perasaan Emosional

JAKARTA - Petenis andalan Indonesia, Muhammad Rifqi Fitriadi, sukses membawa tim Merah Putih mengawali langkah positif di babak playoff Grup Dunia II Piala Davis 2026. Tampil sebagai pembuka jalan, Rifqi mengaku diliputi perasaan campur aduk setelah berhasil mengalahkan wakil Togo di hadapan publik sendiri di Stadion Tenis GBK, Jakarta, Sabtu (7/2/2026) pagi WIB.

Rifqi tampil sebagai tunggal pertama Indonesia menghadapi Noah Koffi. Peraih medali emas SEA Games 2025 itu tampil impresif dan menunjukkan kelasnya melawan petenis muda Togo tersebut.

Petenis Merah Putih itu sukses meraih kemenangan mudah atas Koffi dalam dua set langsung dengan skor kembar 6-1, 6-1. Kemenangan ini sekaligus membuka keunggulan Indonesia atas Togo dengan skor sementara 1-0.

1. Kembalinya Atmosfer Laga Kandang sejak 2022

Rifqi sangat lega bisa meraih kemenangan di kandang sendiri. Pasalnya, Indonesia akhirnya kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah setelah terakhir kali merasakannya pada tahun 2022. Jadi baginya, kemenangan tersebut terasa cukup emosional.

“Rasanya, feelingnya campur aduk. Ada pressure, ada senang. Yang pastinya senang banget bisa main di kandang sendiri,” kata Rifqi kepada wartawan termasuk Okezone, Minggu 87/2/2026).

“Apalagi kan semenjak terakhir kita main di kandang itu tahun 2022. Dan 4 tahun ke belakang ini kita baru lagi main di sini, itu bikin kita para pemain itu excited buat menghadapi Davis Cup yang tahun ini,” tambahnya.

2. Misi Penebusan Dosa Sejarah Kontra Togo

Tim Indonesia sendiri sejatinya memiliki kenangan pahit melawan Togo. Pasalnya, skuad Merah Putih sempat terdegradasi ke Grup Dunia III pada 2024 setelah kalah tipis 2-3 dari negara Afrika Barat tersebut.