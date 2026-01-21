Adu Ranking WTA Petenis Janice Tjen vs Karolina Pliskova Jelang Australia Open 2026, bak Bumi dan Langit?

MELBOURNE – Panggung Australian Open 2026 siap menyajikan duel penuh intrik di babak 64 besar. Petenis kebanggaan Indonesia, Janice Tjen, dijadwalkan menantang mantan ratu tenis dunia asal Republik Ceko, Karolina Pliskova, pada Kamis 22 Januari 2026 pagi WIB. Pertandingan ini menarik perhatian dunia karena menghadirkan anomali angka pada peringkat WTA kedua pemain yang terpaut sangat jauh, bahkan bak bumi dan langit!

1. Peringkat Berbeda Jauh

Jika hanya melihat papan peringkat, posisi kedua pemain memang tampak seperti bumi dan langit. Janice Tjen datang dengan performa yang sedang menanjak, menduduki peringkat 59 dunia (dengan catatan prestasi tertinggi di posisi 53). Sebaliknya, Karolina Pliskova saat ini terlempar ke urutan 1057 dunia.

Namun, angka ribuan tersebut bukanlah cerminan kualitas asli Pliskova. Penurunan drastis ini merupakan imbas dari cedera pergelangan kaki kiri di akhir 2024 yang memaksanya menjalani operasi dan absen hampir sepanjang musim 2025.

Di sisi lain, Janice Tjen sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan unggulan ke-22, Leylah Fernandez, dua set langsung di babak pertama.

Karolina Pliskova foto intagram karolina pliskova

Meski unggul secara peringkat, Janice tetap waspada. Pliskova bukan sekadar pemain biasa, ia adalah pemilik 17 gelar tunggal WTA dan pernah merasakan takhta peringkat 1 dunia pada 2017. Pengalaman Pliskova sebagai finalis Grand Slam (US Open 2016 dan Wimbledon 2021) menjadi ancaman nyata bagi Janice yang sedang merintis jalan menjadi suksesor legenda Indonesia, Yayuk Basuki.