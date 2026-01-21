Tumbangkan Unggulan Kanada, Janice Tjen Akhiri Penantian 28 Tahun Tenis Indonesia di Australia Open 2026

MELBOURNE - Prestasi membanggakan datang dari dunia tenis Tanah Air setelah petenis tunggal putri, Janice Tjen, sukses mengukir sejarah besar di Australia Open 2026. Keberhasilan Janice melangkah ke babak kedua menjadikannya petenis Indonesia pertama yang mampu memenangi laga babak utama di turnamen Grand Slam tersebut sejak terakhir kali dilakukan oleh legenda Yayuk Basuki pada tahun 1998.

Janice merebut kemenangan di babak pertama dengan menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leylah Fernandez. Berlaga di ANZ Arena, Melbourne Park, Melbourne, Australia, Selasa 20 Januari 2026 pagi WIB, dia menang dua set langsung dengan skor 6-2, 7-6 (7-1).

Kemenangan ini sangat spesial bagi Janice. Dia mencetak sejarah baru dengan menjadi petenis Indonesia pertama yang memenangi laga babak utama tunggal putri Australia Open sejak legenda tenis Yayuk Basuki melakukannya pada 1998 silam.

"Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari sejarah dan memberikan kemenangan ini untuk Indonesia,” kata Janice, dikutip dari laman WTA, Rabu (21/1/2026).

Janice Tjen. (Foto: Instagram/janicetjen)

1. Momen Emosional Bersama Keluarga di Melbourne

Janice sangat senang bisa mengukir sejarah untuk Indonesia. Apalagi, kemenangan itu berhasil dia raih di depan keluarga tercinta.