Heboh! Novak Djokovic Pilih Mundur dari Asosiasi Pemain Tenis yang Didirikannya!

Novak Djokovic mengundurkan diri dari Asosiasi Pemain Tenis yang didirikannya pada 2021 (Foto: Instagram/@djokernole)

NOVAK Djokovic bikin heboh. Sebab, petenis asal Serbia itu memilih mundur dari Asosiasi Pemain Tenis Profesional (PTPA) yang didirikannya pada 2021.

PTPA merupakan organisasi yang didirikan Djokovic bersama Vasek Pospisil. Badan ini membawahi 500 petenis di ranking teratas ATP (laki-laki) dan WTA (perempuan).

1. Mundur

Alasan Djokovic menggagas PTPA adalah memberikan wadah bagi para pemain untuk menyuarakan pendapatnya mengenai dunia tenis. Sayangnya, Nole –sapaan akrabnya- memilih untuk mundur pada 2026.

“Setelah pertimbangan yang matang, saya memutuskan untuk mundur sepenuhnya dari PTPA,” kata Djokovic lewat akun media sosial X @DjokerNole, dikutip Selasa (6/1/2026).

“Keputusan ini diambil berdasarkan keprihatinan yang terjadi atas transparansi, tata kelola, dan suara serta citra saya diwakili (oleh PTPA),” imbuh petenis berusia 38 tahun itu.

Lebih lanjut, Djokovic tidak menyebut secara spesifik apa yang terjadi sehingga mengambil keputusan itu. Namun, ia mengaku bangga sudah mampu mendirikan PTPA bersama Pospisil.