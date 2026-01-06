Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Heboh! Novak Djokovic Pilih Mundur dari Asosiasi Pemain Tenis yang Didirikannya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |01:06 WIB
Heboh! Novak Djokovic Pilih Mundur dari Asosiasi Pemain Tenis yang Didirikannya!
Novak Djokovic mengundurkan diri dari Asosiasi Pemain Tenis yang didirikannya pada 2021 (Foto: Instagram/@djokernole)
A
A
A

NOVAK Djokovic bikin heboh. Sebab, petenis asal Serbia itu memilih mundur dari Asosiasi Pemain Tenis Profesional (PTPA) yang didirikannya pada 2021.

PTPA merupakan organisasi yang didirikan Djokovic bersama Vasek Pospisil. Badan ini membawahi 500 petenis di ranking teratas ATP (laki-laki) dan WTA (perempuan).

1. Mundur

Novak Djokovic mencium medali emas Olimpiade Paris 2024 (Foto: EPA Images/Caroline Blumberg)

Alasan Djokovic menggagas PTPA adalah memberikan wadah bagi para pemain untuk menyuarakan pendapatnya mengenai dunia tenis. Sayangnya, Nole –sapaan akrabnya- memilih untuk mundur pada 2026.

“Setelah pertimbangan yang matang, saya memutuskan untuk mundur sepenuhnya dari PTPA,” kata Djokovic lewat akun media sosial X @DjokerNole, dikutip Selasa (6/1/2026).

“Keputusan ini diambil berdasarkan keprihatinan yang terjadi atas transparansi, tata kelola, dan suara serta citra saya diwakili (oleh PTPA),” imbuh petenis berusia 38 tahun itu.

Lebih lanjut, Djokovic tidak menyebut secara spesifik apa yang terjadi sehingga mengambil keputusan itu. Namun, ia mengaku bangga sudah mampu mendirikan PTPA bersama Pospisil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/40/3193492/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_united_cup_2026_di_vision-yZvq_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming United Cup 2026 di Vision+: Pemanasan Jelang Australia Open!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/40/3191980/mgm_macau_tennis_masters_2025-z5Id_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MGM Macau Tennis Masters 2025 di Vision+, Rising Stars Tenis Dunia Siap Unjuk Gigi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/40/3190316/saksikan_turnamen_tenis_next_gen_atp_finals_2025_di_vision_plus-DBGy_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Next Gen ATP Finals 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187449/bastian_schweinsteiger_dan_ana_ivanovic_segera_bercerai-SwKx_large.jpg
Mantan Petenis Cantik Ana Ivanovic Segera Menjanda, Bastian Schweinsteiger Bikin Ulah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/40/3183766/janice_tjen-Do5S_large.jpg
Lagi Gacor, Janice Tjen Percaya Diri Tembus Ranking 20 Besar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182710/simak_kisah_perjalanan_petenis_cantik_indonesia_janice_tjen_menembus_peringkat_53_dunia-uDKc_large.jpg
Kisah Perjalanan Petenis Cantik Indonesia Janice Tjen, dari Peringkat 400 ke 53 Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement