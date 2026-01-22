Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2026: Janice Tjen Tumbang dari Karolina Pliskova di Babak Kedua

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |13:53 WIB
Hasil Australia Open 2026: Janice Tjen Tumbang dari Karolina Pliskova di Babak Kedua
Petenis Indonesia, Janice Tjen. (Foto: Instagram/janicetjen)
A
A
A

MELBOURNE - Perjuangan petenis tunggal putri Indonesia, Janice Tjen, harus berakhir di babak kedua Australia Open 2026. Janice terpaksa mengakui keunggulan mantan petenis nomor satu dunia asal Republik Ceko, Karolina Pliskova, setelah melalui pertarungan sengit di lapangan.

Janice menelan kekalahan dari Pliskova dalam dua set langsung dengan skor identik 4-6, 4-6. Duel itu tersaji di Melbourne Park, Australia, Kamis (22/1/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Meski menelan kekalahan, performa Janice patut mendapat apresiasi. Petenis berusia 23 tahun itu memberikan perlawanan sengit, bahkan sempat memimpin perolehan poin di set pertama.

Namun, kematangan Pliskova menjadi pembeda. Petenis Republik Ceko itu mampu bangkit dengan merebut tiga gim beruntun untuk membalikkan keadaan.

Janice Tjen. (Foto: Instagram/janicetjen)
Janice Tjen. (Foto: Instagram/janicetjen)

Janice sempat berupaya mengejar ketertinggalan hingga skor menipis 4-5 di gim kesembilan. Sayangnya, Pliskova yang tampil dominan pada gim kesepuluh berhasil menutup set pertama dengan kemenangan.

 

