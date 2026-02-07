Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Amallia/Fadia Kalah, Indonesia Gagal ke Final

QINGDAO – Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti tumbang dari Lee Seo-jin/Lee Yeon-woo dalam laga keempat Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026 (BATC 2026) dengan skor 19-21 dan 19-21. Alhasil, Tim Bulu Tangkis Indonesia gagal melaju ke final.

Berlaga di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Sabtu (7/2/2026) pagi WIB, Tiwi/Fadia tidak memulainya dengan baik. Ganda putri Indonesia itu tertinggal 3-6 dari Lee/Lee.

Namun Tiwi/Fadia perlahan bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Hanya saja, mereka masih harus tertinggal tipis 10-11 dari Lee/Lee.

Usai jeda, Tiwi/Fadia berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 18-15 atas Lee/Lee. Tapi setelah itu, mereka tampak hilang fokus dan malah kalah 19-21 dari pasangan Korsel.

Di gim kedua, Tiwi/Fadia memulai permainan dengan baik. Mereka mampu ungguli Lee/Lee dengan skor 7-5.