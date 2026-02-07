Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Thalita Wiryawan Ditekuk Kim Ga-eun, Indonesia Tertinggal 0-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |09:39 WIB
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Thalita Wiryawan Ditekuk Kim Ga-eun, Indonesia Tertinggal 0-1
Thalita Ramadhani Wiryawan takluk dari Kim Ga-eun pada laga pertama semifinal Badminton Asia Team Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)
QINGDAO – Thalita Ramadhani Wiryawan takluk dari Kim Ga-eun pada laga pertama semifinal Badminton Asia Team Championships 2026 (BATC 2026) dengan skor 5-21, 4-21. Alhasil, Tim Bulu Tangkis Indonesia tertinggal 0-1 dari Tim Bulu Tangkis Korea Selatan.

Thalita kesulitan menghadapi Ga-eun di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Sabtu (7/2/2026) pagi WIB. Tunggal putri Pelatnas PBSI itu tertinggal jauh dengan skor 1-7. 

Thalita Ramadhani Wiryawan (Foto: X/@INABadminton)

Ga-eun sangat nyaman mencuri poin dari Thalita hingga unggul telak 11-4 di interval gim pertama. Alih-alih mengejar usai jeda, ia justru semakin kesulitan untuk mengembangkan permainannya. 

Pemain berusia 18 tahun itu semakin tertinggal menjadi 4-17. Hasilnya, Thalita menelan kekalahan di gim pertama dengan skor telak 5-21. 

Di gim kedua, Thalita masih kesulitan mengembangkan permainannya. Lagi-lagi, ia harus tertinggal jauh dari Ga-eun dengan skor 0-8. 

 

Halaman:
1 2
